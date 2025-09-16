Detenido en Valladolid tras ser reducido por los agentes después de resistirse a su detención por tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro delito de resistencia y desobediencia. Los hechos ocurrieron cuando una patrulla del CNP, que se encontraba en labores preventivas de seguridad, se encontró en la confluencia de las calles Salud y Pelícano a dos personas discutiendo acaloradamente.

Los policías intentaron tranquilizarlos y mediar entre ellos, pero dado que ambas personas no rebajaban la intensidad de su actitud y viendo su estado de nerviosismo, solicitaron apoyo a otras unidades policiales en la zona, por lo que al momento se personaron una dotación de la Unidad de Prevención y Reacción a bordo de una furgoneta y un radio patrulla con dos agentes uniformados.

Los policías requirieron la documentación a uno de los varones para su identificación, a la vez que le comunicaron que le iban a realizar un cacheo preventivo, a lo cual se negó con grandes aspavientos.

Además, hizo ademán de marcharse del lugar, siendo retenido por varios agentes, a lo que el individuo se resistió físicamente.

Finalmente, los policías redujeron al varón en el suelo y, cuando finalmente procedieron a su cacheo, le intervinieron dos envoltorios de plástico conteniendo en su interior una sustancia en polvo, al parecer ‘speed’, así como 175 euros en distintos billetes.

Por todo esto los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia y otro contra la salud pública, trasladándolo a dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid para continuar con la tramitación de las diligencias policiales.

Una vez allí, la sustancia intervenida ha dado positivo en el drogo test practicado resultando ser ‘speed’, con un peso de 42,46 gramos. Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre del 2025, la droga intervenida hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 1.961 euros.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.