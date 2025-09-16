Brutal ataque de un perro potencialmente peligroso en Matapozuelos: hiere a una mujer y a su mascota

La Guardia Civil de Valladolid investiga a un varón por el ataque de un perro potencialmente peligroso GC

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a un vecino de Matapozuelos como presunto autor de un delito de lesiones y otro contra los animales, después de que su perro, catalogado como potencialmente peligroso, atacara a otra mujer y a su mascota en esta localidad vallisoletana.

Los hechos se produjeron el pasado 10 de agosto, cuando un perro cruce de Rottweiler y Pastor Belga salió súbitamente de un domicilio y se abalanzó sobre otro can y su dueña, ocasionándoles heridas de distinta consideración por mordeduras.

En el momento del ataque, el animal no llevaba ni correa ni bozal, pese a tratarse de un ejemplar registrado en el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SIACYL) como potencialmente peligroso.

La normativa vigente, recogida en la Ley 50/1999 sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos y en el Decreto 134/1999, establece que estos perros deben contar con licencia municipal, seguro de responsabilidad civil y cumplir estrictas medidas de seguridad, como llevar bozal en todo momento y ser conducidos con correa rígida de menos de dos metros.

Tras las pesquisas, la Guardia Civil logró identificar al propietario del animal y procedió a su investigación por el incumplimiento de estas obligaciones legales, que derivó en el ataque.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina del Campo y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid.