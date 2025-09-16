La echan de un bar de Parquesol de madrugada por insultar y en la intervención de la policía agrede y muerde a los agentes

Una mujer ha sido detenida en la madrugada del pasado domingo después de provocar un altercado en un bar de Parquesol y agredir propinando varios puñetazos en el abdomen y mordiendo a dos de los agentes de la Policía Nacional que acudieron a la incidencia.

Según ha podido saber este periódico, el incidente se produjo en la calle Mateo Seoane Sobral. Todo ocurrió a las 03:30 horas del 14 de septiembre, cuando agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 por una llamada que avisaba de la presencia de una mujer alterando el orden en el interior del local.

Cuando llegaron, los agentes localizaron a la mujer en cuestión en la vía pública, con una actitud agresiva y profiriendo gritos e insultos hacia varias personas.

Al tratar de calmar los agentes la situación, estos fueron igualmente objeto de insultos por parte de la mujer, quien alegaba que había sido expulsada del local por dos hombres que estaban dentro del establecimiento.

Durante la intervención, uno de los agentes identificó a todos los implicados en el interior del bar. Uno de ellos aseguró haber sufrido un golpe en el rostro por parte de la mujer, mientras que otro explicó que ésta había estado molestando e insultando a los clientes, lo que motivó su expulsión del establecimiento hostelero.

La mujer, por su parte, se negó reiteradamente a identificarse, amenazando e insultando a los agentes. No obstante, acabó entregando su documentación de manera desafiante. Sin embargo, cuando se estaban tomando sus datos agredió físicamente a uno de los agentes, a quien le propinó varios puñetazos en el abdomen y le amenazó con causarle daños.

Ante los hechos, los policías procedieron a su inmediata detención, mostrando la mujer una actitud violenta, negándose a colaborar y despojándose de parte de su ropa en la vía pública.

Fue posteriormente trasladada al Centro Médico Arturo Eyries para valoración médica. Una vez allí, la arrestada siguió con su comportamiento hostil, negándose a bajar del vehículo policial.

Dada la situación, se necesitó una silla de ruedas para su traslado, instante en el que volvió a agredir a uno de los agentes, mordiéndole en la muñeca y antebrazo derecho.

Una vez recibió la asistencia médica fue trasladada a dependencias policiales para instruir las pertinentes diligencias. Finalmente, fue puesta a disposición judicial que ha decretado su puesta en libertad.