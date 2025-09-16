A prisión un hombre tras irrumpir en una vivienda de Salamanca y amenazar con una navaja a su propietario

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio y el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia determinó su ingreso en prisión. El ladrón, tras irrumpir para robar en una vivienda de la capital salmantina, amenazó con una navaja al dueño tras ser sorprendido por este en el interior del inmueble.

La actuación se inició sobre las 23:00 horas del pasado domingo, día 14 de septiembre, al recibir una llamada telefónica en dependencias policiales en la que el propietario de una vivienda, ubicada en el barrio de la Universidad, comunicaba que no podía acceder con su llave y que, a través de una ventana, había visto a un varón en el interior.

Asimismo, declaró que, al salir el presunto ladrón de la vivienda, había tratado de retenerlo, pero le había sido imposible al ser amenazado con una navaja.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y, en una calle próxima, observaron a dos varones que, al detectar la presencia policial, trataron de evitarla. Uno de ellos coincidía con las características facilitadas del autor de los hechos.

Los policías se dirigieron hacia ellos para proceder a su identificación y, al realizar una inspección, localizaron a uno de ellos un reloj, un cordón dorado, varios pendientes, una llave de vehículo, un mando a distancia y una navaja.

Los agentes comprobaron que parte de los efectos pertenecían a la vivienda robada y que la navaja que llevaba el varón había sido la utilizada para intimidar al denunciante. Ante estos hechos, el individuo fue detenido por un delito de robo con fuerza y los objetos fueron intervenidos.

Una vez en dependencias policiales se le hizo entrega al denunciante de los efectos que reconoció como suyos, así como los localizados en una bolsa en el rellano de la vivienda, incluyendo una impresora, una hucha y varios enseres de higiene personal.

Otros efectos intervenidos al detenido, entre los que se encontraba una tarjeta de Paradores, quedaron en dependencias policiales, al no ser reconocidos, hasta determinar sus legítimos propietarios.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, los agentes dieron cuenta de los hechos al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca, que decretó su ingreso en prisión.