Vingegaard y la artista internacional María Becerra se apuntan a las fiestas de Valladolid

La artista internacional María Becerra actuará en la Plaza Mayor de Valladolid Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

Valladolid afronta su séptimo día de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 este jueves, 11 de septiembre, y lo hace con un sinfín de propuestas y actividades para los más pequeños y, también, para los mayores. Diversión para todos, vaya.

Una jornada que va a estar marcada por la disputa de esa etapa contrarreloj de La Vuelta a España que va a llenar de los mejores corredores del mundo las calles de la ciudad del Pisuerga.

Además, desde las 18:00 a las 18:30 horas los Gigantes y Cabezudos serán protagonistas desde la calle Constitución y hasta el Atrio de Santiago para saludar a los más pequeños del lugar que seguro que se alegran a su paso.

A las 19:00 horas, en la Plaza de Toros de Valladolid, corrida con Talavante y Emilio de Justo como protagonistas con toros de Victoriano del Río en coso vallisoletano.

Destacamos también el Moreras Beach Fest ‘Glow Party’ que se va a celebrar en Las Moreras entre las 20:00 y las 01:00 horas o la sesión de pirotecnia que correrá a cargo de Pirotecnia Xaraiva (Galicia) en el Paraje del Caño Hondo.

[CONSULTA AQUÍ TODA LA PROGRAMACIÓN DE FIESTAS DE VALLADOLID]

A las 20:45 horas de la tarde de este jueves, 11 de septiembre, Natalia Fresneda será protagonista en la Plaza Mayor antes de que le llegue el turno a María Becerra, artista muy esperada en estas fiestas vallisoletanas que, seguro, consigue llenar el corazón de Valladolid.

Jueves 11 de septiembre

09:00 horas. Vuelta Ciclista Contrarreloj – Valladolid

De 18.00 a 01.00 horas. Octava edición del festival de Reggae se dice 'Regue' en Moreras.

De 18.00 horas a 23.00 horas. Discomovida Tony en la Plaza Cantarranas.

18.30 horas. Gigantes y Cabezudos desde la calle Constitución-atrio de Santiago.

19.00 horas. Corrida de toros para Talavante y Emilio de Justo con toros de Victoriano del Río en la Plaza de Toros.

De 20.00 a 01.00 horas. Moreras Beach Fest 'Glow Party' en Moreras.

20.30 horas. Orquesta 'Andrea Vera' y su orquesta' en la pérgola de Campo Grande.

20.30 horas. Actuaciones regionales de Baleares y Salamanca en el Recinto José Luis Bellido, junto al Estadio José Zorrilla.

20.45 horas. Actuación de Natalia Fresneda en la Plaza Mayor.

22.00 horas. Actuación de María Becerra en la Plaza Mayor.

De 22.00 a 01.00 horas. Colectivo Local x Lorencito Fest en el escenario de La Rosaleda en Moreras.

22.15 horas. Sesión de pirotecnia Xaraiva (Galicia) en el Paraje del Caño Hondo.

22.30 horas. Orquesta Marenga en la Plaza Marcos Fernández (Parquesol).