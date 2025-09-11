Valladolid pagará 150.000 euros por la etapa de La Vuelta pese a reducirse los kilómetros: "No cambia el impacto mediático"

Multitud de banderas palestinas entre el público de la 11ª etapa de La Vuelta. EFE EFE

La concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid adjudicaba un contrato de patrocinio turístico a Unipublic por valor de 150.000 euros, IVA incluido, para la celebración de la 18ª etapa de La Vuelta a España que se va a desarrollar por las calles de Valladolid este jueves, 11 de julio.

Ese será el coste para las arcas municipales vallisoletanas, como han confirmado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes municipales de la propia concejalía.

Se trata de una inversión algo menor a la que se efectuó en la edición del año 2023, que ascendió a los 160.000 euros y que se encuentra enmarcada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Valladolid Ciudad Creativa’.

Un importe que incluye, en términos de impacto publicitario, la difusión en redes sociales por publicaciones promocionales.

A ello hay que sumarle la retransmisión televisiva y también que, además del patrocinio, la realización de la prueba supone un coste derivado de las labores de adecuación de la calzada por la que transitarán los corredores.

Todo, en una edición en la que se ha reforzado la presencia policial ante la amenaza de las protestas propalestinas en contra de la presencia del equipo Israel Premier-Tech.

Reducción de la etapa de 27 a 12 kilómetros

La organización de La Vuelta a España decidía reducir en 15 kilómetros el recorrido previsto inicialmente de la contrarreloj individual de este jueves en Valladolid. Una crono que finalmente constará de 12 kilómetros en lugar de los 27 que aparecían en el libro de ruta.

Unipublic tomaba la decisión después de las numerosas protestas en favor de Palestina y contra la participación del equipo Israel que ha obligado a recortar ya hasta dos finales de etapa hasta el momento, en que tuvo final en Bilbao y, la más reciente, el pasado martes en Mos.

“Con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta ha decidido que la etapa contrarreloj se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros”, explicaba la organización a través de un comunicado.

La necesidad de mantener vallado todo el recorrido ha llevado a Unipublic a tomar esta decisión manteniendo tanto el lugar de salida como la línea de meta previstas inicialmente en el recorrido.

El recorrido definitivo, de 12,2 kilómetros será: Angustias, Echegaray, Arzobispo Gandásegui, Plaza de la Universidad, López Gómez, Plaza España, Claudio Moyano, Doctrinos, puente de Isabel la Católica, Avenida Miguel Ángel Blanco, Joaquín Velasco Martín.

Después marchará por la Avenida Sánchez Arjona, Puente de Adolfo Suarez, Avenida Hospital Militar, Paseo Zorrilla, Carretera de Rueda hasta Plaza Castilla y León (giro de 180 grados), Carretera de Rueda (dirección centro ciudad, hasta Puertas de Valladolid) y Paseo Zorrilla hasta la meta, situada a la altura de la Academia de Caballería.

Por tanto, algunas zonas de la ciudad, como puede ser el barrio de Parquesol, no aparecerán en pantalla. Pese a esto, el precio a pagar por la etapa de La Vuelta en Valladolid será el mismo.

150.000 euros

“El patrocinio de La Vuelta está justificado en términos de retorno de imagen y gasto directo en la ciudad sin verse afectado, en ningún caso, por la modificación del recorrido. A nivel mediático es uno de los eventos más trascendentes del país con repercusión internacional. Esa cobertura y sus cifras no cambian”, señalan desde la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El precio, para las arcas municipales del Ayuntamiento de Valladolid será el mismo por la etapa, pese a su reducción de recorrido: 150.000 euros.

Desde la concejalía de Blanca Jiménez apuntan que “la estimación económica del retorno publicitario está en más de 300.000 euros en redes sociales y en televisión”.

“Si hablamos de retorno en alojamiento y gasto en la ciudad, la caravana de La Vuelta, formada por unas 2.500 personas, genera un impacto económico por encima de los 325.000 euros por día”, añaden desde la concejalía.

Apuntan, además, que el evento “tiene impacto internacional” ya que está seguido en 190 países” y es cubierto por “305 medios in situ con 100 periodistas acreditados, de 30 nacionalidades” y cada etapa tiene una media de un millón de telespectadores”.

“Por todo esto. La repercusión para Valladolid es muy positiva sin que los cambios en la estructura de la etapa modifiquen el impacto mediático y el retorno publicitario. Además, este tipo de patrocinios tienen repercusión antes del evento, durante y después”, finalizan.