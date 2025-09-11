Valladolid, epicentro mundial del ciclismo entre polémicas y fiestas: "Es el mejor escaparate de una ciudad maravillosa"

Imágenes de la 18ª etapa de La Vuelta a España en Valladolid

Después de que, a última hora del miércoles, 10 de septiembre, La Vuelta Ciclista a España decidiera recortar la etapa de La Vuelta a España de los 27 a los 12 kilómetros, parecía que la fiesta del ciclismo en Valladolid iba a ir a menos, pero no ha sido así.

Con la polémica que ha acompañado a la ronda española a lo largo de todo su recorrido por varias provincias por la presencia del equipo Israel Premier-Tech y con las manifestaciones a lo largo del recorrido, la etapa ha comenzado con un ambiente festivo y con muy buen tiempo.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y el director de La Vuelta a España, Jorge Guillén, han cortado la cinta antes del comienzo de la etapa, a eso de las 15:35 horas.

El alcalde de Valladolid, en declaraciones a los medios y antes del arranque de la contrarreloj ha asegurado que “espera lo mejor, porque el público vallisoletano siempre da lo mejor”.

“El público se entrega a un evento maravilloso que se ve en 190 países como es La Vuelta a España. Quiero felicitar y saludar a la organización del evento, a los ciclistas, que son los verdaderos protagonistas y especialmente a los vecinos de Valladolid”, ha asegurado.

Ha añadido que “gracias al buen hacer” de “los vallisoletanos” se puede celebrar el evento “durante las fiestas de La Virgen de San Lorenzo para hacer de este día un hito” esperando que “se desarrolle con total normalidad”.

“Eso pasa por hacer de este un evento deportivo, más allá de las reivindicaciones de todo el mundo, siempre y cuando sean compatibles con el desarrollo de la prueba”, ha explicado.

“El mejor escaparate”

Carnero ha añadido que la prueba se ha reducido de 27 a 12 kilómetros pero que es “el mejor escaparate de una ciudad maravillosa como Valladolid” que ha hecho especial mención al hecho de salir de la Plaza de San Pablo.

“Estamos en la celebración del 475 aniversario de La Controversia de Valladolid que se celebró aquí, en el Colegio de San Gregorio. Ese matrimonio de Valladolid con la dignidad y los derechos humanos tienen también aquí y ahora su representación por el hecho que más nos une a todos los seres humanos como es el deporte”, ha afirmado el primer edil.

Carnero ha apuntado que “la reivindicación es legítima pero siempre que sea compatible con el hecho que nos une a todos que es el deporte, la nueva expresión de la dignidad humana”.

Sobre la decisión de acortar la etapa, ha afirmado que habló este miércoles con Jorge Guillén al que le dio total libertad para reformular dicha etapa.

“Espero que todo vaya como tiene que ir. Con total y absoluta normalidad. Entenderse con Javier Guillén es muy sencillo”, ha explicado y ha asegurado, ante las palabras de Pablo Fernández a boicotear la prueba que “tiene poco de político” porque el político es el que busca “que la polis se conduzca con normalidad y sentido común”.

Desde Madrid para disfrutar del ciclismo

Las calles de Valladolid esperaban la llegada de los corredores desde las 14.35 y hasta las 17.17 horas que tomará la rampa de salida el último corredor que es el primero en la general, Jonas Vingegaard.

Entre ellos estaba Raúl, un joven que ha viajado de Madrid para vivir el mejor ambiente deportivo de La Vuelta a España.

Raúl llega a ver La Vuelta a Valladolid desde Madrid

“Espero que sea una lucha muy igualada y que Vingegaard y Almeida estén en tiempos similares. De momento veo todo tranquilo y toca disfrutar del deporte”, añadía Raúl en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un día para disfrutar del mejor ciclismo en las calles vallisoletanas.