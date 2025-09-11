Muere una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso en La Victoria: la Policía investiga lo ocurrido

Una joven de 19 años ha fallecido esta madrugada tras precipitarse de un quinto piso de un bloque de viviendas del barrio de La Victoria en Valladolid.

La joven fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada al hospital Clínico Universitario, donde falleció poco después a causa de las graves lesiones sufridas.

Según informa la Agencia Ical, el siniestro se registró poco después de las 02:00 horas en la calle Victoria y hasta el inmueble se movilizaron agentes de Policía Local y Policía Nacional, además de una ambulancia de Sacyl.

A la llegada de los equipos sanitarios, la joven presentaba dificultades respiratorias y múltiples fracturas, por lo que fue estabilizada y evacuada de inmediato al hospital.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han confirmado a este periódico que la Policía Nacional activó de inmediato el protocolo judicial y que en estos momentos el suceso se encuentra en investigación.