Villabrágima, el pueblo de Valladolid que suma su tercer alcalde en poco más de dos años

Villabrágima cuenta desde hoy con un nuevo alcalde. El Pleno municipal celebrado esta tarde ha aprobado el nombramiento de Eduardo Sahagún Toribio como regidor de la localidad, tras la dimisión presentada por Víctor Arce. Se convierte así en el tercer alcalde que ocupa el cargo en esta legislatura iniciada en 2023.

El relevo llega después de un mandato marcado por la inestabilidad política. En febrero de 2024, una moción de censura provocó la salida de la popular Noelia García, que había sido elegida inicialmente tras encabezar la lista más votada en las elecciones municipales de 2023.

Aquella moción, impulsada por los entonces concejales de PSOE y Vox, permitió la llegada de Arce a la Alcaldía y supuso la ruptura de los grupos municipales: los dos ediles de Vox abandonaron el partido y los tres del PSOE fueron expulsados, de modo que los cinco concejales de Villabrágima pasaron a ser no adscritos.

Ahora, tanto Arce como Sahagún, concejales no adscritos, vuelven a protagonizar un nuevo cambio en la Alcaldía.

Desde el Partido Popular señalan a la agencia Ical que este relevo forma parte, posiblemente, de un acuerdo alcanzado en febrero de 2024 entre los cinco ediles no adscritos, por el que se repartirían la legislatura en dos mandatos.

Con la toma de posesión de Eduardo Sahagún, Villabrágima afronta así una nueva etapa en un mandato que ya suma tres alcaldes en apenas dos años.