Tijeretazo a la etapa de Valladolid en la Vuelta por las protestas propalestinas: de 27 a 12 kilómetros

Aficionados ondean la bandera de Palestina durante la etapa 16 de La Vuelta. EFE

La 18ª etapa de La Vuelta, prevista para este jueves en Valladolid, sufrirá un cambio significativo en su recorrido. La organización ha decidido reducir la contrarreloj individual de los 27 kilómetros inicialmente programados a 12,2 kilómetros, debido a las protestas pro Palestina que se han registrado en la ciudad.

En un comunicado oficial, La Vuelta explicó: “Con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios, ha decidido que la etapa contrarreloj de mañana se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas”.

De esta forma, se mantiene el trazado de inicio y final, pero con una reducción que modifica la estrategia de los ciclistas en una jornada clave de la ronda española. Segun fuentes de la organización consultadas por EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, "todo el recorrido estará vallado y controlado".

La etapa se va a desarrollar bajo el paraguas de la polémico relacionada con Gaza, debido a la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la competición y las protestas propalestinas que se han vivido en varias etapas, en diversos puntos de España.

Los activistas y colectivos pro-Palestina se movilizaban en Bilbao o Cantabria, para denunciar el genocidio en Gaza y exigir la expulsión del equipo israelí de la carrera. De hecho, la de Bilbao tuvo que suspenderse finalmente.

Hay que recordar que Podemos llamó este miércoles a la desobediencia civil en la Vuelta a España a su paso por Castilla y León y a bloquear la carrera en la contrarreloj de este jueves en Valladolid. "Hay que impedir que la etapa concluya", ha afirmado el procurador de la formación en las Cortes autonómicas, Pablo Fernández, ataviado con una sudadera de Palestina tras el pleno de este miércoles.

Fernández hizo un llamamiento a toda la ciudadanía vallisoletana pero también castellana y leonesa para que este jueves "acuda en masa a Valladolid a boicotear el paso de la Vuelta a España por esta ciudad".

En Valladolid se han convocado un total de 17 protestas durante el recorrido en diversos puntos de este. Lo ha hecho la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid que ha llamado a “hacer ruido” en las concentraciones bajo el lema “por genocida, fuera Israel de La Vuelta” y “en Valladolid, ciclismo sin sionismo”.

Preocupación

“Estoy muy preocupado. En una prueba de las características que tiene una contrarreloj individual, con un recorrido de 27 kilómetros es muy difícil controlar, palmo a palmo, todo el trazado. Un grupo de cinco personas pueden preparar un altercado que interfiera en el transcurrir de la prueba”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Jacinto Canales.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid añade que lo que más le preocupa es “la posibilidad de accidente” tanto de los participantes en La Vuelta como de los manifestantes.

“El dispositivo se ha reforzado mucho. Vamos a tener unos 300 policías nacionales más 150 agentes de la Guardia Civil a los que hay que sumar toda la plantilla de la Policía Municipal que estará disponible”, ha añadido Canales. Serán unos 200 agentes locales los que completen el dispositivo.

El subdelegado del Gobierno ha añadido que “se van a traer distintas unidades de UIP y de UPR de “diferentes provincias españolas” que “estarán disponibles con el fin de dar una mayor protección y seguridad a la prueba”.

Cortes de tráfico

Día anterior a la Contrarreloj - 10 de septiembre:

- A partir de las 20:00 h. cortes de tráfico en Pza. San Pablo, C/ San Quirce y alrededores, para montaje de la Salida.

- A partir de las 23:00 h. cortes de tráfico en Pº Zorrilla frente a la Academia de Caballería, C/ San Ildefonso y alrededores, para montaje de la Meta.

Día de la Contrarreloj - 11 de septiembre:

- A las 6:00 h. corte de tráfico total para montaje en la zona de Salida y Meta.

- A las 7:00 h. corte de tráfico total de Pº Isabel La Católica.

- A las 11:00 h. CORTE TOTAL DE TODO EL CIRCUITO DE LA CONTRARRELOJ.

- A partir de las 17:15 – 17:30 h. aprox. apertura progresiva del circuito, manteniéndose cortadas las zonas de Salida y Meta, hasta la finalización del desmontaje de las mismas.

