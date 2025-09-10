Peñafiel, el pueblo 'influencer' de 5.000 habitantes que cuenta por millones su impacto en redes: "La gente está orgullosa"

Hacerse notar y llegar al mayor número de gente posible. Ese es el objetivo máximo de cada municipio a la hora de venderse al público exterior. Ser capaces de atraer a visitantes es, cada vez más, un quebradero de cabeza para muchos ayuntamientos, que intentan hacerse un hueco en un mundo globalizado.

En Peñafiel han sabido aprovechar, y muy bien, la ola digital en este ámbito. Tanto es así que, aunque son un municipio de poco más de 5.000 habitantes, cuentan por millones su impacto en redes sociales. Más de un centenar de millones en el último mes. Además, si hablamos de seguidores, recientemente han alcanzado el hito de los 100.000 en Instagram. Se les suman los 55.000 que tienen en Facebook.

Una de las artífices de todo ello es la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Peñafiel, Yolanda Burgoa. Pero cabe resaltar que el trabajo detrás de la cuenta corporativa es conjunto entre todas las áreas del equipo de Gobierno. "Es una apuesta que tenemos de generar contenido", reconoce en declaraciones a este periódico.

El Ayuntamiento de Peñafiel alcanzó un impacto de 100 millones de visualizaciones en Instagram durante el último mes

"Se trata de no hacer siempre las mismas acciones promocionales, más allá de los medios económicos que puedas contar", explica la edil peñafielense. Es en esta línea de las "acciones exteriores" donde se enmarca su estrategia en redes sociales, llegando a generar un gran impacto con el contenido taurino y sus icónicas escenas en la Plaza del Coso, donde los astados saltan el burladero o hay un toro a cada lado.

"Las fiestas de Peñafiel despiertan millones de visualizaciones. Un vecino de Barcelona, Dinamarca o la India ve el vídeo, pero también ve Ayuntamiento de Peñafiel, ya sabe que la descripción es Valladolid, España y ya sabe que hay un pueblo que le llama la atención", subraya Burgoa.

En base a esto, destaca que si les siguen, el potencial turista va a ver "las sucesivas publicaciones y ya saben que hay un evento que está relacionado con el vino o que hay un castillo". "Una cosa te lleva a la otra. No solo nos siguen personas físicas, también son muchas instituciones y ayuntamientos los que se fijan en Peñafiel", reconoce.

El imponente castillo de Peñafiel Fotografía: Ayuntamiento de Peñafiel

Ahora bien, Yolanda manifiesta que "además de tiempo, también hay que moverlo". "Solemos ser constantes y a diario generar contenido", añade. Es en las redes sociales donde también han encontrado un canal de comunicación directo con el ciudadano. "Hay una actividad muy directa, continua, de preguntas", señala.

Aunque las redes sociales han sido un canal en el que han creído desde el principio, lo que no se esperaban es llegar a convertirse en lo que hoy se conoce como 'influencer'. Algo que para el equipo de Gobierno municipal ha sido "sorprendente" y que para ellos ha supuesto un "incentivo" en seguir apostando por este tipo de promoción.

"La gente se siente orgullosa de que su pueblo sea conocido", presume la concejala. Un espacio donde además solo encuentran un fin "positivo" porque los seguidores y usuarios "están conociendo a un municipio". "Te pueden gustar o no los toros, pero si estás viendo un vídeo que te ha llamado la atención, tú vas a acceder a ese perfil", aclara.

Datos de audiencia del perfil del Ayuntamiento de Peñafiel en Instagram en el último mes

En este sentido, Yolanda explica que su estrategia pasa "por comunicar" y hacerlo de la forma "que te gustaría a ti ver esa noticia". "Es como nos gustaría verlo desde fuera y hacerlo desde dentro. Somos un equipo de gobierno muy actualizado con las redes sociales", garantiza.

A partir de aquí, su objetivo es "seguir creciendo". "Es un canal de sensibilización. Las visualizaciones son lo más importante. Puedes tener un medio tan sencillo como las redes sociales sin invertir dinero, simplemente que tengas que invertir tiempo", zanja Yolanda Burgoa.

Peñafiel, un pueblo muy activo

Las redes sociales del Ayuntamiento de Peñafiel se han convertido así en un canal de promoción cultural, turística y social, más allá de un papel corporativo e institucional. Quizás ese es uno de los motivos de éxito, sabiendo querer transmitir el mensaje adaptado a los nuevos tiempos.

Enclavados en plena cuna de la Ribera del Duero, el municipio de Peñafiel se vende como una "experiencia". "Tenemos un castillo de cuento y una experiencia de película. Ese eslogan es lo que definiría lo que vas a encontrar aquí", apunta la concejala.

Panorámica de Peñafiel, Valladolid. iStock

Una villa para explorar tanto en una escapada de fin de semana como en toda una semana. "Puedes encontrar desde relajación hasta actividad cultural", avanza la responsable de Turismo.

Cuentan con dos hoteles de cuatro estrellas, más un tercero que está en obras, y más de 30 alojamientos turísticos de "primer nivel".

Este fin de semana, por ejemplo, se celebrará la 'Ribera Run Experience'. Tendrá lugar el 13 de septiembre y es una de las tantas iniciativas que evidencian la vida que hay en este municipio. Una oportunidad para correr o andar junto a amigos, familiares y conocidos que aúna deporte y cultura en una cita que permite visitar algunas de las bodegas de la codiciada Ribera del Duero.

Parte de las estancias del Castillo, declarado Monumento Nacional en 1917, se dedica al Museo del Vino, que este 2025 cumple 26 años tras su inauguración en 1999.

"Se ha convertido en un pueblo en el que hay vida, se nota, y sobre todo cuando tienes fines de semana en los que no te hace falta programar porque ya tienes actividades", presume sobre las iniciativas privadas y en relación a la colaboración público-privada.

Es aquí donde se enmarca, por ejemplo, el Día V y que "es un proyecto que lo ha perseguido mucho el alcalde, Roberto Díez, y se lleva fraguando años atrás". Una cita que permite visitar cinco de las bodegas de mayor renombre de la Ribera del Duero como son Emilio Moro, Pago de Carraovejas, Vega Sicilia, Protos o Alejandro Fernández, de Pesquera.