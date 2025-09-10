CC.OO. colocará una gran bandera de Palestina en su azotea para que salga en la retransmisión de La Vuelta

Cartel que ya hay colocado en la fachada de la sede de CCOO CyL, al que se sumará la bandera sobre la azotea este jueves.

Valladolid acoge este jueves, 11 de septiembre, la etapa 18 de La Vuelta Ciclista a España. Y lo hace en medio de la polémica que envuelve a la participación del equipo Israel-Premier Tech. La ciudad del Pisuerga no es ajena a todo ello y aquí también se han programado protestas propalestina y en contra del genocidio del país que lidera Netanyahu perpetrado en Gaza.

Además de las 17 concentraciones convocadas, las acciones de protesta no se quedarán ahí. CCOO Castilla y León desplegará una "inmensa bandera de Palestina" en el tejado de su sede en la Plaza Madrid para que sea captada por los helicópteros que retransmiten la carrera, aprovechando el impacto mediático ante millones de personas de 190 países diferentes.

Las protestas contra la participación del Israel-Premier Tech han obligado ya a la organización a suspender a pocos kilómetros de meta dos etapas, en Bilbao y Galicia, fruto de las acciones llevadas a cabo por los activistas.

Ocurrió primero en Bilbao, donde el dispositivo de seguridad no podía garantizar unas condiciones óptimas para que los corredores pasasen por la línea de meta ante la masiva presencia de manifestantes que intentaban boicotear la prueba al paso de los ciclistas del equipo israelí.

Esto llevó a la organización a tomar tiempos cuando aún faltaban tres kilómetros para la línea de meta. El último gran incidente se ha producido este pasado martes en Galicia, en Mos-Castro de Herville. La masiva presencia de manifestantes provocó incluso que se produjeran cargas que terminaron con algunos heridos.

La etapa 16 de la Vuelta Ciclista a España fue suspendida a falta de 8 kilómetros de la meta, tomando en ese punto el tiempo de los ciclistas.

Las protestas vienen motivadas no solo por la participación del equipo israelí, sino también porque su dueño, Sylvan Adams, se define como sionista y defensor de la masacre de su país en Gaza.

Desde CCOO Castilla y León han anunciado, además de la colocación de la bandera, que los 77 miembros de su Consejo Autonómico participarán en las movilizaciones convocadas por la Plataforma Solidaria con Palestina.

En concreto, acudirán a la convocada en el Puente de Isabel la Católica. "Consideramos que como sindicato de clase, como organización socio política, tenemos el deber moral de protestar contra el genocidio y contra sus aliados", han subrayado en un comunicado remitido a los medios.

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández, ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía para que salga de casa "a pedir, instar, exigir e implorar que el genocidio pare ya" tras 64.000 gazatíes asesinados, de los cuales 19.000 son niños, "algo que creíamos impensable en estos tiempos".

Mientras tanto, Jonas Vingegaard, el gran favorito, y Joao Almeida se medirán el pulso en una prueba que se antoja decisiva ya en el tramo final de la Vuelta Ciclista a España.

La prueba de Valladolid es la única contrarreloj individual programada en toda la carrera. Un recorrido de 27,2 kilómetros con un perfil técnico favorable para velocistas y los especialistas en la modalidad.

Los ciclistas se desempeñarán por un tramo urbano y principalmente llano, que encontrarán en la subida al barrio de Parquesol la parte de más exigencia.

Los corredores partirán desde San Pablo y terminarán en la Plaza Zorrilla, frente a la emblemática Academia de Caballería. Durante la prueba, se recorrerán otros lugares de Valladolid como la Plaza de la Universidad, Plaza España, el estadio José Zorrilla o Paseo de Zorrilla.

Puntos clave de la ciudad que podrán mostrarse al mundo ante millones de personas. Además, se estima que el impacto económico en la ciudad del Pisuerga sea de varios centenares de miles de euros solo con la comitiva propia de la organización y equipos participantes en la Vuelta.