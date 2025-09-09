El heavy metal de Barón Rojo y la pólvora valenciana prenden las fiestas de Valladolid

El calendario marca el martes 9 de septiembre y eso supone la llegada del ecuador de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 de Valladolid. Y lo hace además, con un día de alto voltaje. El heavy metal y el hard rock de Barón Rojo y la pólvora valenciana se presentan como dos de las citas más destacadas para esta jornada.

Como cada día, el paraje del Caño Hondo, entre el recinto Real de la Feria y el Centro Cultural Miguel Delibes, acogerá la pertinente sesión de fuegos artificiales a partir de las 22:15 horas.

Un momento que reúne a miles de familias, pequeños y mayores para disfrutar del espectáculo. Y este martes con especial expectación, ya que detrás del mismo estará Pirotecnia Gironina, de Valencia. La pólvora valenciana es siempre una de las sesiones más esperadas, por su tradición pirotécnica y relación con las fallas.

Por su parte, la electricidad del heavy metal y el hard rock de Barón Rojo se subirán al escenario de la Plaza Mayor de Valladolid como evento estrella de este martes. Junto a ellos participará también la Escuela Municipal de Música en un concierto conjunto que será inédito.

Con 45 años a sus espaldas, la icónica banda española que para su nombre se inspiró en el aviador alemán Manfred Von Richthofen actuará por primera vez en su historia en el corazón de Valladolid y en el marco de las fiestas.

Un concierto muy esperado por los nostálgicos y que arrancará a partir de las 21:30 horas. La discografía metalera de la banda, junto a la Escuela Municipal de Música, hará vibrar a toda la Plaza Mayor de Valladolid tras los pasos por este escenario días antes de Dani Fernández, Carlos Jean, Joyse y Don diablo, Beret y Los del Lío y Los Pichas.

[CONSULTA AQUÍ TODA LA PROGRAMACIÓN DE FIESTAS DE VALLADOLID]

Pero estas dos citas no son las únicas para este martes. Desde las 21:00 horas, en el antiguo picadero de la Academia de Caballería el Black & Blues de Will Jacobs & Marcos Blues Band, de Chicago, y Dos Diablos, de Madrid, ofrecerán la propuesta alternativa.

En el apartado infantil, la Cúpula del Milenio acogerá desde las 18:00 horas el espectáculo de magia infantil con Magic Comic. Luego, a las 19:10, 19:50 y 20:30 horas, Gele Rodrigo llegará con la magia de salón, para ya a las 22:00 horas dar paso a la Gran Gala de noche con Black & White y la participación especial de Claret.

Martes 9 de septiembre

16:00-21:00 horas. Torneo de Ajedrez – Club Ajedrez Promesas

17:00 horas. Tío Tragaldabas – Parquesol

18.30 horas. Gigantes y Cabezudos desde la Plaza Mayor hasta la Calle Santiago.

De 20.00 a 01.00 horas. Lorencito Fest con artistas urbanos locales y nacionales en Moreras.

De 20.00 a 01.00 horas. Morera Beach Fest 'Tributo al Reggaeton antiguo' en Moreras.

20.30 horas. Orquesta 'Lízaro' en la pérgola de Campo Grande.

20.30 horas. Actuaciones regionales de Valencia y Zamora en el Recinto José Luis Bellido, junto al Estadio José Zorrilla.

21.30 horas. Actuación de Barón Rojo con la participación de la Escuela Municipal de Música en la Plaza Mayor.

22:00 horas.Gran gala de magia 'Black & White' – Cúpula del Milenio

22.15 horas. Sesión de pirotecnia Gironina (Valencia) en el Paraje del Caño Hondo.

22.30 horas. Orquesta Marenga en el Parque de la Paz (Delicias).