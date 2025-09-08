Valladolid rinde homenaje a su patrona en su día grande y vibra con uno de los artistas pop del momento en la Plaza Mayor

Celebración de la procesión en honor de la Virgen de San Lorenzo Miriam Chacón / ICAL

La ciudad de Valladolid se viste de gala este lunes, 8 de septiembre, para rendir homenaje por todo lo alto a su patrona, Nuestra Señora de San Lorenzo, en su día grande. Se trata de una de las jornadas más especiales de las fiestas de Valladolid en la que los vallisoletanos salen a la calle para celebrar a su patrona en una emotiva procesión que concluye con una misa solemne.

La procesión se iniciará a las 10:30 horas en la Iglesia de San Lorenzo de la capital vallisoletana y llegará a las 11:00 horas hasta la Catedral donde se iniciará, posteriormente, la Misa Solemne en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo presidida por el Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.

Después de rendir homenaje a su patrona, los vallisoletanos podrán gozar este lunes de un sinfín de actividades para todos los públicos. Entre ellas, destacan los gigantes y cabezudos que harán las delicias de los más pequeños a las 18:30 horas en la calle Teresa Gil o la actuación musical a las 19:00 horas con los personajes más famosos de la tele en la Chopera de Moreras.

También habrá tiempo para el folklore con el Pasacalles Folklore Castellano que saldrá de diversos puntos de la ciudad, la Plaza Santa Ana, Fuente Dorada y la calle Mantería, para dirigirse hasta la calle Santiago. A las 20:00 horas, además, se celebrará una actuación de grupos del Colectivo Amigos Folclore en la Plaza Zorrilla.

El día de Nuestra Señora de San Lorenzo estará también caracterizado por la oferta musical, con el Vivestival! 2025 en Las Moreras de 20:30 a 1:00 horas, con la participación de Arizona Baby, Maref, Gekko y Carameloraro, pero, sobre todo, con la esperada actuación de uno de los artistas pop del momento, Dani Fernández, a partir de las 22:00 horas en la Plaza Mayor.

Un concierto que a buen seguro abarrotará las calles aledañas de la plaza y que hará vibrar y bailar a los vallisoletanos, poniendo el broche de oro a una jornada de celebración, tradición y emoción, repleta de actividades.

Lunes 8 de septiembre

09:00-14:00 horas. Torneo fútbol femenino – Campo La Ribera

De 10.30 a 11.00 horas. Procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo desde la Iglesia de San Lorenzo hasta La Catedral.

12.00 horas. Misa solemne en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo presidida por el Arzobispo de Valladolid don Luis Javier Argüello García.

18.30 horas. Gigantes y Cabezudos en la calle Teresa Gil.

19.00 horas. Actuación musical familiar con los personajes más famosos de la tele en la Chopera de Moreras.

19.00 horas. Pasacalles Folklore Castellano 25 aniversario VSL desde varios puntos (Plaza Santa Ana, Fuente Dorada y calle Mantería) hasta la calle Santiago.

20.00 horas. Actuación de grupos del Colectivo Amigos Folclore en la Plaza Zorrilla.

De 20.00 a 01.00 horas. Moreras Beach Fest 'Especial batalla DJ's' en Moreras.

De 20.30 a 01.00. Vivestival! 2025 con la participación de Arizona Baby, Maref, Gekko y Carameloraro en Moreras.

20.30 horas. Orquesta 'Andrea Vera y su orquesta' en la pérgola de Campo Grande.

20.30 horas. Actuaciones regionales de Andalucía y Melilla en el Recinto José Luis Bellido, junto al Estadio José Zorrilla.

20.45 horas. Actuación de OSCARMINA en la Plaza Mayor.

22.00 horas. Actuación de Dani Fernández en la Plaza Mayor.

22.15 horas. Sesión de pirotecnia Zaragozana (Zaragoza) en el Paraje del Caño Hondo.

De 22.30 a 00.00 horas. Orquesta Omega en la Plaza Solidaridad (La Victoria).