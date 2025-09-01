Miguel Ángel, el coloso que abrirá cuatro casetas en las fiestas de Valladolid: "Las subidas de precios nos matan"

Miguel Ángel en una de sus casetas Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid 2025 están ya a la vuelta de la esquina para que el próximo viernes, 5 de septiembre, se dé el pistoletazo de salida a días únicos y cargados de ilusión y mucha diversión.

El pregón, los conciertos, la Feria del Folclore y la Gastronomía son solo algunas de las principales atracciones en los días grandes de la ciudad del Pisuerga. También lo es la Feria de Día.

Este año serán un total de 86 las casetas participantes que van a estar repartidas en un total de ocho zonas. Se trata de 14 más que el pasado año en el 25 aniversario de esta feria tan especial.

Este periódico charla con Miguel Ángel Álvarez Soriano, un hostelero que abrirá el viernes, ni más ni menos, que cuatro. Amante de su profesión, espera el comienzo de la actividad con muchas ganas.

Una gran pasión por la hostelería

“Cuando era pequeño siempre dije que quería tener restaurantes. Aunque estuve nueve años trabajando en la factoría de Renault en Palencia con contrato indefinido, pedí una excedencia para arrancar con mi nueva vida en el mundo hostelero”, confiesa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Miguel Ángel Álvarez Soriano.

Vallisoletano, de 35 años, suma ocho como propietario de establecimientos hosteleros, añade que “no” se arrepiente de la decisión tomada y que “disfruta de su trabajo” aunque sea “sacrificado”.

“Como propietario comencé en el año 2017 en un bar de copas en la zona de San Miguel de Valladolid. Ahí arranqué y después de la pandemia me centré en los restaurantes y negocios hosteleros más orientados a comidas y cenas”, explica.

En la actualidad cuenta con un restaurante como es La Tasca Castellana y otro que está en proyecto como es El Escudo de Paraíso. Además, con su socio ‘Kichi’ suma otros tres locales hosteleros como son el Guantánamo Tapas en Arroyo de la Encomienda y El Faro y el Don Bacalao, en la capital. Además de gestionar la cafetería del tanatorio San José.

Casi nada.

Miguel Ángel preparando una de sus casetas Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Cuatro casetas para las fiestas de Valladolid

A Miguel Ángel le gustan las aventuras. Las fuertes. Si ya es complicado gestionar una caseta durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, él sube la apuesta para abrir cuatro.

“Montaremos la que siempre tuvimos en la Plaza de la Universidad, la de La Tasca Castellana, conocida como La Casa de Las Rabas. Además, como a mediados de octubre abriremos El Escudo Paraíso, en la calle del mismo nombre, también tendremos una caseta en la Plaza de La Universidad en la que habrá postres, crepes y café puchero. Algo diferente”, explica.

La tercera de las casetas será la de la Cervecería El Faro, que estará en la nueva zona de Santa Cruz. Y, por último, la caseta del Don Bacalao, en la Plaza de las Brígidas tampoco podía faltar para sumar un total de cuatro.

“En La Tasca Castellana ofreceremos nuestras famosas chapatas de rabas y su cachopín de jamón que es la especialidad. En El Escudo Paraíso esa variedad de postres citada. En La Cervecería El Faro, chorizo a la sidra, gambas a la gabardina y un perrito XXL. Y en Don Bacalao, nuestro carpaccio de bacalao, pulpo, croquetas o canelón de pull pork”, explica el hostelero.

La “oferta estrella”, como apunta nuestro protagonista, va a ser el pincho más bebida en cada una de sus casetas con amplia variedad a un precio de 3,50 euros.

Las subidas de precios matan a los hosteleros

“Cada año es más duro llegar un negocio hostelero. Imagínate cuatro. Las subidas de precios nos matan. Tanto de la luz, como de las materias primas, por poner algún ejemplo. Vamos muy apretados, pero tenemos que afrontarlo como sea para sacar otro año más adelante”, señala.

Eso es lo que nadie ve. Los hosteleros, pese a estas subidas que les afectan directamente, se aprietan el cinturón para no subir los precios y que todo el que quiera, independientemente de su situación económica, pueda disfrutar de y con la Feria de Día.

“Destaco el buen ambiente de trabajo en mis negocios. Me gusta que mis trabajadores estén contentos. Además, lo hacen muy bien y son rápidos, por lo que estoy muy orgulloso de ellos”, añade.

Nuestro protagonista es “optimista” con estas fiestas, aunque mira al cielo para que la lluvia respete y el tiempo acompañe, algo de suma importancia para ellos durante esta más de una semana.

“Valoro las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid como una de las mejores de España, por no decir las mejores. Los hosteleros hacemos un gran trabajo y contribuimos a ello”, finaliza Miguel Ángel.