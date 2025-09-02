La primera peña de mayores para las fiestas de Valladolid: "Disfrutaremos con nuestra litrona y mucha ilusión"

Gabriel y Dolores, miembros de la nueva Peña Con Solera de Valladolid, atienden a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid son para vivirlas en la calle. Para disfrutar de todas sus actividades y hacerlo en armonía y con diversión. Da igual la edad. Por ello, los Centros de Vida Activa de la ciudad del Pisuerga han puesto en marcha la primera peña para mayores.

Una iniciativa que parte del Ayuntamiento de Valladolid, concretamente de la concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales de Rodrigo Nieto. Una iniciativa gratuita para que personas con más de 65 formen parte de la peña que lleva el nombre de ‘Peña con Solera’.

La inscripción, camiseta y pañuelo y la participación en las actividades son gratuitos. Y la peña contará con un programa específico para sus miembros durante las fiestas en las que se incluye encabezar el desfile de peñas hacia el pregón el 5 de septiembre, actividades exclusivas para el día 12 con merienda en Moreras y sesión de baile y la participación en el Récord Guinness, entre otros eventos.

La ‘Peña con Solera’ quiere tener continuidad más allá del 14 de septiembre con presencia en otras actividades culturales y festivas a lo largo del año. Una propuesta del Ayuntamiento de Valladolid en la que se reafirma su compromiso con las personas mayores para fomentar su participación activa, inclusión e integración en la vida social y cultural de la ciudad.

Una peña que ya cuenta con más de 560 inscritos. Entre ellos están Dolores Arnaz, de 71 años y Gabriel Ortega, de 73, que forman parte de la peña y que trasladan a EL ESPAÑOL de Castilla y León su ilusión por esta gran iniciativa pocos días antes del arranque de las fiestas.

Gabriel y Dolores atienden a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La vida de Dolores y Gabriel y una gran iniciativa

“Estoy jubilada y soy una persona que se lo pasa muy bien en el Centro de Vida Activa Zona Sur de Valladolid. Soy muy activa y disfruto haciendo diferentes actividades”, confiesa Dolores en declaraciones a este periódico. Nacida en Olmedo, llegó a la ciudad del Pisuerga con solo tres años. Le encanta la informática, el arte y las sevillanas.

Gabriel, por su parte, nació en Arconada (Palencia). Le encanta el gimnasio y también cuidar de su huerto en INEA y plantar diferentes verduras y hortalizas. Cuando tenía 19 años se murió su madre y se trasladó a Valladolid donde conoció a la que hoy es su esposa, Justy, con la que lleva casado 49 años, ni más ni menos.

Cuando eran pequeños, Dolores quería ser enfermera, pero la vida le llevo por otro camino para convertirse en cocinera o bordadora. Gabriel, por su parte, quería ser astronauta y, además, “estudiar la mayor asignatura del mundo que es la vida”, pero acabó siendo empleado de la Junta, pasando por varias consejerías.

“La idea de crear la primera peña de mayores para fiestas nace del Ayuntamiento de Valladolid y, en concreto, de Rodrigo Nieto. Nos ha parecido fenomenal”, afirma Dolores. Gabriel explica que la inscripción arrancó a finales de julio y se ha prolongado hasta el 22 de agosto.

Imagen de Dolores

El objetivo de disfrutar… y la litrona

“Estamos orgullosos de poder participar en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo siendo la primera peña de mayores y junto a los jóvenes”, asegura Dolores en la conversación con este periódico a lo que Gabriel apuntilla que ya son “565 inscritos” en la agrupación.

“La edad permitida es desde los 65 y, la máxima, hasta que el cuerpo aguante. Hay una señora apuntada que tiene 90 años y son muchas las personas de diferentes barrios de la ciudad que se han apuntado”, nos explica Dolores.

Nuestros entrevistados esperan con muchas ganas esos días grandes en los que van a ser protagonistas liderando el desfile de peñas del 5 de septiembre. “Vamos a estar y disfrutaremos con nuestra litrona y mucha ilusión”, afirman.

“Además de en el pregón el 5 de septiembre, vamos a participar en el Récord Guinness el 7, donde iremos a pasarlo bien, echar una mano, y, por supuesto, a comer tarta. El 12 estaremos en Moreras, y mucho más”, explica el palentino.

Imagen de Gabriel

“La edad no importa”

“La edad no importa”, asegura la de Olmedo, ante lo que Gabriel añade que “hay que fomentar el buen rollo y activar la colaboración y el respeto entre las diversas peñas de la ciudad”, en unos días tan señalados.

Además, apuestan por conseguir que esta iniciativa de la peña no sea solo de un año, sino que se prolongue a lo largo del tiempo “consiguiendo un lugar dedicado para la agrupación” para programar eventos y diversas actividades. Tiempo al tiempo.

“Necesitamos estar orgullosos. Sacar nuestra energía vital y el ímpetu interior para disfrutar de una vida activa y plena. Ahora tenemos juventud con edad y salud”, apunta Gabriel.

Para ella, el objetivo está en “poder disfrutar de todos los actos que hay en las fiestas” aunque por la noche “un poco menos” porque “ya tienen una edad”. Mientras que Gabriel quiere demostrar que “también se puede divertir uno sanamente y con respeto” y hace un llamamiento a los peñistas para que salgan a la calle con “silbatos, zambombas, guitarras, tambores y trompetas” para “dar colorido y alegría”.

Las fiestas están a punto de arrancar y esta peña promete dar mucha guerra.