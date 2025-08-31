Valladolid inicia el culto a su patrona con los actos que ya avanzan la llegada de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo

Valladolid celebra este 31 de agosto el Devoto Besapié y Ofrenda Floral a la Virgen de San Lorenzo

La cercanía de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025 de Valladolid, que este año cumplen un cuarto de siglo, no se perciben únicamente por la presencia, cada vez mayor, de las infraestructuras propias de las fechas. También avanzan estos días el arranque de los actos de culto a la patrona de la ciudad.

Uno de ellos es el Devoto Besapié y la Ofrenda Floral a la Virgen de San Lorenzo, que, precisamente, ha tenido lugar este domingo, 31 de agosto, en la iglesia a la que da nombre la patrona. Un acto que también ha contado con las pertinentes misas en honor a la virgen y en el que ha participado el Ayuntamiento de Valladolid.

Ha sido la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, la encargada de realizar la ofrenda en nombre del Ayuntamiento de Valladolid. La edil ha estado acompañada de otros miembros del equipo de Gobierno como la teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, o el encargado de Medio Ambiente, Alejandro Pellitero.

También estaban presentes el concejal de Seguridad Ciudadana y Salud Pública, Alberto Cuadrado Toquero, y el edil de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Meléndez, además de la concejala del PP y diputada nacional, Mercedes Cantalapiedra.

Por parte de la oposición, los concejales del PSOE Francisco Ferreira y Antonio Otero han sido los encargados de hacer la ofrenda floral a la Virgen de San Lorenzo en nombre de su Grupo Municipal.

Previamente, este pasado sábado, 30 de agosto, se celebró la misa e imposición de medallas a los nuevos hermanos de la cofradía titular, que cerró el acto con la Bajada de Nuestra Señora de San Lorenzo y su traslado hasta su altar donde se le rendirá culto hasta el próximo 8 de septiembre.

Tras la ofrenda floral de este domingo y el Devoto Besapié, a las 12:00 horas ha tenido lugar la procesión y el acto ha terminado en torno a las 14:30 horas.

De esta manera, Valladolid inicia el culto a su patrona y espera ya el arranque oficial de sus Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025, que comenzarán el próximo viernes 5 de septiembre y se extenderán hasta el día 14, con un sinfín de actividades programadas en todos los puntos de la ciudad.