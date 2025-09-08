Denuncia la presencia de una "secta" en las fiestas de Valladolid y la organización responde: "Son actividades legales"

La Feria de Valladolid y el cartel de Sahaja Yoga. Fotografías: Feria de Valladolid y Sahaja Yoga

La Feria de Valladolid va a presentar, este miércoles, 10 de septiembre, una edición especial de su evento más longevo, coincidiendo con la celebración del 60 aniversario de la inauguración del recinto ubicado en Huerta del Rey, construido para albergar la primera Feria Regional de Muestras.

El lema “Feria, tu espacio de ocio y compras” define los contenidos de este certamen en el que comparten protagonismo la heterogénea exposición comercial y diferentes propuestas de entretenimiento para todos los públicos.

La oferta comercial que presentan un centenar de empresas de todo tipo es el epicentro en torno al que se articulan los contenidos de ocio y entretenimiento: parque de aventuras infantil, exposición de tractores clásicos, torneos de baloncesto y el festival de comida callejera especializado en hamburguesas, Burger Revolution.

La exposición comercial muestra al visitante artículos tan heterogéneos como alimentación, mobiliario, menaje, automóviles nuevos y de ocasión, caravaning, artesanía, servicios de energía, decoración, etc. Propuestas presentadas por empresas procedentes de 13 comunidades autónomas, Portugal, Marruecos, India y Latinoamérica.

El pabellón 4 estará ocupado por la exposición de caravaning, de la mano de la Asociación del Caravaning de Empresas de Castilla y León (Acecyl) y la edición verano de Feriauto, una gran exposición de vehículos de ocasión impulsada por la Asociación de Vendedores de Vehículos de Ocasión, entre otros eventos.

Polémica por un stand de Sahaja Yoga

Entre las actividades, una ha llamado la atención de Luis Santamaría del Río, experto en sectas. Se trata del stand de la Asociación Cultural Sahaja Yoga, en el pabellón 3 de la Feria que del 10 al 14 de septiembre invita a conocer a dicha asociación “de manera totalmente gratuita” para disfrutar de una “experiencia de la meditación totalmente gratuita”.

Se encontrarán en su stand todos los días de 11:30 a 21:00 horas para “compartir momentos inolvidables y para facilitar toda la información necesaria”, apuntan desde Sahaja Yoga.

“Las sectas aprovechan las ferias y fiestas populares para hacer proselitismo. En Valladolid, Sahaja Yoga tiene un stand en el que ofrece meditación de una manera totalmente gratuita. La Feria de Valladolid habrá aceptado porque es una asociación legal, claro…”, apunta Luis Santamaría.

El experto en sectas ha querido “con la misma libertad” y “pensando en el bien de las personas y familias” facilitar “una información” antes de que “las actividades sirvan a Sahaja Yoga a captar adeptos” que les ofrecemos a continuación.

Añade que “en la forma que tienen de reaccionar a las informaciones los seguidores de Sahaja Yoga” se “puede ver que estamos hablando de sectas”.

La Feria de Valladolid contesta

Fuentes de la Feria de Valladolid consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León han confirmado la presencia de Sahaja Yoga con un stand en el lugar entre el 10 y el 14 de septiembre.

“Es una asociación legalmente constituida y que va a desarrollar actividades como son yoga y meditación que pasan por ser actividades también legales”, apuntan.

Añaden, además, que estarán “muy vigilantes” para que “todo se desarrolle dentro de la normalidad”.