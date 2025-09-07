Una tarta de 360 metros de la Virgen de San Lorenzo bate récord mundial: la más larga del mundo con 4.500 porciones

La línea de tarta en honor a la patrona que ha logrado el récord mundial

Valladolid ha logrado un hito histórico al conseguir el Récord Mundial Oficial de la línea de tartas más larga del mundo, coincidiendo con el 25 aniversario de las Ferias y Fiestas de San Lorenzo. La proeza fue certificada por notario, que validó una tarta continua de más de 360 metros elaborada por 15 obradores locales.

El postre, creado en honor a la patrona de la ciudad, consistió en más de 4.500 porciones de una tarta única con base de hojaldre crujiente, crema de naranja, bizcocho de chocolate y una chocolatina con la imagen de la Virgen.

Tras la validación del récord, miles de vallisoletanos y visitantes pudieron degustar el dulce, en un reparto que contó con la presencia del alcalde, Jesús Julio Carnero, y otras autoridades.

Un total de 15 confiterías -Clauval, Confitería Ricardo Blanco, Confitería Chus, Confitería Manjarrés, Confitería Menta y Chocolate, Confitería Vitín, El Horno de Guiller, Labarga, Confitería Rodri, Hermanos Marbán, Confitería La Rosca, Pastelerías Bravo, L'Atelier Sin Gluten, Belaria y La Francesa Pastelería-se unieron para elaborar la tarta, inscribiendo así el nombre de Valladolid en el Official World Record 2025.

Para esta hazaña, se utilizaron ingredientes a gran escala: 300 litros de leche, 120 kilos de azúcar, 2.400 huevos, 90 kilos de naranja confitada, 38 kilos de chocolate y 38 kilos de hojaldre, entre otros.

El postre de la Virgen de San Lorenzo estará disponible en las confiterías asociadas hasta el 14 de septiembre.