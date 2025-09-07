Un millar de personas disfrutan en verano de los conciertos con más arte de la provincia de Valladolid

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha asistido en Aguilar de Campos al último concierto del ciclo ‘Conciertos en Lugares Significativos’ 2025.

Esta programación estival, que lleva celebrándose desde 2013, ha finalizado su edición con un gran éxito, congregando a alrededor de un millar de personas a lo largo de sus diferentes actuaciones y consolidando su posición como una cita cultural clave del verano en la provincia.

Organizado por la Diputación, el ciclo ha llevado la música a cuatro enclaves de gran relevancia histórico-artística durante los fines de semana de agosto y septiembre: San Cebrián de Mazote, Alaejos, Olivares de Duero y Aguilar de Campos. El objetivo es mostrar el rico patrimonio cultural de la provincia a través de la música en directo.

La programación de este año comenzó el 15 de agosto en la Iglesia de San Cipriano de San Cebrián de Mazote, una joya del arte mozárabe del siglo X, con un concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid. El 24 de agosto, la Plaza de Santa María de Alaejos acogió un concierto de música de cine.

El tercer concierto se celebró el 30 de agosto en la Iglesia de San Pelayo de Olivares de Duero, donde se interpretó el programa ‘Arpa al corazón’.

El ciclo concluyó este domingo en la Iglesia de San Andrés de Aguilar de Campos con una propuesta que unió música y poesía en homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. Conrado Íscar destacó la fidelidad del público y el progresivo aumento de la asistencia, lo que demuestra la buena acogida de esta iniciativa cultural.