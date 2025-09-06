Los mejores planes para hacer con niños durante las fiestas de Valladolid: hinchables, la tía Melitona y magia
La principal novedad es el traslado de los hinchables a Cadenas de San Gregorio por las obras en la Catedral.
Más información: Este es el programa completo de las fiestas de Valladolid 2025: consulta todas las actividades
La Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid no solo son un referente para los amantes de la música, la gastronomía y los eventos tradicionales, sino también un plan ideal para disfrutar en familia.
Del 5 al 14 de septiembre, la ciudad ofrece una completa programación infantil del Ayuntamiento de Valladolid que hará las delicias de niños y niñas de todas las edades. Así que toma nota porque seguro que en todos estos días de fiesta, vas a acudir a alguno de ellos.
Por ejemplo, el Paseo de las Moreras se convertirá en un espacio de fantasía con actuaciones pensadas para los más pequeños. Desde el lunes 8, los personajes más famosos de la televisión invitarán a cantar y bailar con toda la familia.
Durante la semana, habrá teatro y cuentacuentos inclusivos como *La mujer que planta árboles* y *Los cuentos de Lana*, todos con intérpretes de lengua de signos para que nadie se quede fuera de la diversión.
En Cadenas de San Gregorio se transforma en un parque infantil lleno de hinchables para niños de 6 meses a 11 años, complementado con talleres creativos como 'Crea tu chapa' y mosaicos ecológicos de Plays Mais.
En este caso se trata de una novedad respecto a otros años, ya que esta actividad se hacía en la explanada de la Catedral, pero al estar en obras, se traslada a esta otra zona de la ciudad.
No faltarán por supuesto, cada tarde, los gigantes y cabezudos recorrerán diferentes puntos de la ciudad, acompañados de dulzaineros, una tradición que nunca pasa de moda y que encanta a los niños. Además, Tío Tragaldabas y Tía Melitona llenarán las plazas y barrios de Valladolid con su humor y travesuras, asegurando risas a raudales en cada encuentro.
También los pequeños magos tendrán su espacio en la Cúpula del Milenio con magia infantil y espectáculos de mentalismo que fascinarán a grandes y pequeños. Además, los amantes de los puzles y el ajedrez podrán participar en campeonatos organizados por Espacios Jóvenes de Valladolid.
No importa la edad de los niños: Valladolid se prepara para ofrecerles una experiencia única y llena de sonrisas.
PROGRAMACIÓN INFANTIL
Paseo de las Moreras (Zona Chopera) a las 19.00 horas
Lunes 8
Actuación musical familiar con los personajes más famosos de la tele
Martes 9
La mujer que planta árboles. Pie Izquierdo. Intérprete de lengua de signos
Miércoles 10
Cuento para dos. La luz de las Delicias.
Jueves 11
Los cuentos de Lana. Libera Teatro. Intérprete de Lengua de signos
[CONSULTA AQUÍ TODA LA PROGRAMACIÓN DE FIESTAS DE VALLADOLID]
CADENAS DE SAN GREGORIO
Del sábado 6 al lunes 8 de 12:30 a 14:30h y de 17:00 a 21:00h
Del martes 9 al viernes 12 de 17:00 a 21:00h
Sábado 13 y domingo 14 de 12:30 a 14:30h y de 17:00 a 21:00h
Parque infantil de hinchables (desde 6 meses a 11 años) y talleres “Crea tu chapa” y “Plays mais mosaico ecológicos”
(Se comunica que, por higiene, es necesario el uso de calcetines por los niños en las atracciones)
GIGANTES Y CABEZUDOS
Sábado 6
18:30h Paseo del Príncipe – Campo Grande
Acompañan dulzaineros “Campo de Mielgas”
Domingo 7
18:30h Zona infantil paseo de Las Moreras
Acompañan dulzaineros “Aforit”
Lunes 8
18:30h C/ Teresa Gil – Regalado
Acompañan dulzaineros “Los del Duero”
Martes 9
18:30h Plaza Mayor – Calle Santiago
Acompañan dulzaineros “Aires de Castilla”
Miércoles 10
18:30h Plaza Poniente
Acompañan dulzaineros “Maxi la Torre”
Jueves 11
18:30h C/ Constitución – atrio de Santiago
Acompañan dulzaineros “La Encina”
Viernes 12
18:30h Plaza del Salvador
Acompañan dulzaineros “La Atalaya”
Sábado 13
18:30h Acera Recoletos
Acompañan dulzaineros “Tierras Llanas”
Domingo 14
13:00h Plaza de San Pablo
Acompañan dulzaineros “Villaolid”
TÍO TRAGALDABAS Y TÍA MELITONA
Organiza: Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad
Sábado 6
12:00h Barrio Valparaíso (Pza. Quinto Centenario). Tío Tragaldabas
12:00h San Pablo. Tía Melitona
17:00h Huerta del Rey (C/ Rastrojo). Tía Melitona
19:00h Barrio Girón (Avda. Cerros, Transformador). Tía Melitona
Domingo 7
12:00h Pinar de Jalón (Pza. Everest.) Tía Melitona
12:00h Delicias (zona hospital, C/Pífano). Tío Tragaldabas
17:00h Arturo Eyries (C/ Costa Rica). Tía Melitona
19:00h Los Santos Pilarica (C/ Cometa). Tía Melitona
Lunes 8
17:00h La Victoria (final C/ Fuente el Sol). Tío Tragaldabas
19:00h Barrio Las Villas (C/ Villavaquerín). Tío Tragaldabas
Martes 9
17:00h Parquesol (C/ Manuel Silvela). Tío Tragaldabas
19:00h Puente Jardín (Pº del Obregón). Tío Tragaldabas
Miércoles 10
17:00h La Pilarica (Pº Juan Carlos I con C/ Puente la Reina). Tía Melitona
18:30h Recinto José Luis Bellido – Feria de Folklore y Gastronomía Tío Tragaldabas
19:00h Barrio San Pedro Apóstol (C/ Madre de Dios). Tía Melitona
Jueves 11
17:00h Barrio San Pedro Regalado (C/ Tordesillas). Tío Tragaldabas
19:00h Barrio España (C/ Roncal). Tío Tragaldabas
Viernes 12
17:00h San Isidro-Pajarillos (C/ Cigüeña). Tío Tragaldabas
17:00h Covaresa (C/ Miguel de Unamuno). Tía Melitona
19:00h Parque Alameda (junto Centro Cívico). Tía Melitona
19:00h Pinar de Antequera (parada de autobús). Tío Tragaldabas
Sábado 13
12:00h La Rondilla (Pza. Ribera de Castilla). Tía Melitona
17:00h Fuente Berrocal (Pza. de la Ópera). Tío Tragaldabas
17:00h Barrio Belén (Pza. de las Nieves). Tía Melitona
19:00h Delicias (parque de Bomberos). Tío Tragaldabas
19:00h Barrio Las Flores (parque Jardines). Tía Melitona
Domingo 14
12:00h Puente Duero. Tío Tragaldabas
12:00h Chancillería. Tía Melitona
17:00h La Overuela (Pza. de las 7 partidas). Tío Tragaldabas
17:00h La Rubia (junto al LAVA). Tía Melitona
19:00h Plaza Juan de Austria. Tía Melitona
19:00h Villa del Prado (Pza. Juan Pablo II). Tío Tragaldabas
Cúpula del Milenio
Sábado 6
11:00h a 14:00h y de 17:00 a 20:30h
Campeonato de Puzzles Individual y por Parejas 7º Memorial Segarra + Info en espaciosjovenesvalladolid.es
Colabora: AEPuzz Asociación Española de Puzzles y Espacios Jóvenes de Valladolid
Domingo 7
18:00h: Magia infantil con Abracadabra KKDVaK
19:10, 19:50 y 20:30h: Magia de salón con Juanje Moreno
22:00h: Magia. Gran gala de noche hipnosis con Jorge Astyaro
Lunes 8
18:00h: Magia infantil con Flain que te flain
19:10, 19:50 y 20:30h: Magia de salón espectáculo de mentalismo Hipnomancia
22:00h: Magia. Gran Gala de noche con David de Vega y Jerry Zhang. Presenta Nano Arranz
Martes 9
18:00h: Magia infantil con Magic Comic
19:10, 19:50 y 20:30h: Magia de salón con Gele Rodrigo
22:00h: Magia. Gran Gala de noche con Black & White con la participación especial de Claret
Viernes 12
20:00h
Orquesta de Laúdes Españoles Conde Ansúrez
Director: Miguel Rivera Salmerón
Concertino: Guillermo López de la Mano
Organiza: Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad
Sábado 13
11:00h a 13:30h
Torneo de Ajedrez + Info en espaciosjovenesvalladolid.es
Colabora: Club de Ajedrez Promesas de Valladolid. Organiza: Espacios Jóvenes de Valladolid