Los mejores planes para hacer con niños durante las fiestas de Valladolid: hinchables, la tía Melitona y magia

La Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid no solo son un referente para los amantes de la música, la gastronomía y los eventos tradicionales, sino también un plan ideal para disfrutar en familia.

Del 5 al 14 de septiembre, la ciudad ofrece una completa programación infantil del Ayuntamiento de Valladolid que hará las delicias de niños y niñas de todas las edades. Así que toma nota porque seguro que en todos estos días de fiesta, vas a acudir a alguno de ellos.

Por ejemplo, el Paseo de las Moreras se convertirá en un espacio de fantasía con actuaciones pensadas para los más pequeños. Desde el lunes 8, los personajes más famosos de la televisión invitarán a cantar y bailar con toda la familia.

Durante la semana, habrá teatro y cuentacuentos inclusivos como *La mujer que planta árboles* y *Los cuentos de Lana*, todos con intérpretes de lengua de signos para que nadie se quede fuera de la diversión.

En Cadenas de San Gregorio se transforma en un parque infantil lleno de hinchables para niños de 6 meses a 11 años, complementado con talleres creativos como 'Crea tu chapa' y mosaicos ecológicos de Plays Mais.

En este caso se trata de una novedad respecto a otros años, ya que esta actividad se hacía en la explanada de la Catedral, pero al estar en obras, se traslada a esta otra zona de la ciudad.

No faltarán por supuesto, cada tarde, los gigantes y cabezudos recorrerán diferentes puntos de la ciudad, acompañados de dulzaineros, una tradición que nunca pasa de moda y que encanta a los niños. Además, Tío Tragaldabas y Tía Melitona llenarán las plazas y barrios de Valladolid con su humor y travesuras, asegurando risas a raudales en cada encuentro.

También los pequeños magos tendrán su espacio en la Cúpula del Milenio con magia infantil y espectáculos de mentalismo que fascinarán a grandes y pequeños. Además, los amantes de los puzles y el ajedrez podrán participar en campeonatos organizados por Espacios Jóvenes de Valladolid.

No importa la edad de los niños: Valladolid se prepara para ofrecerles una experiencia única y llena de sonrisas.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

Paseo de las Moreras (Zona Chopera) a las 19.00 horas

Lunes 8

Actuación musical familiar con los personajes más famosos de la tele

Martes 9

La mujer que planta árboles. Pie Izquierdo. Intérprete de lengua de signos

Miércoles 10

Cuento para dos. La luz de las Delicias.

Jueves 11

Los cuentos de Lana. Libera Teatro. Intérprete de Lengua de signos

CADENAS DE SAN GREGORIO

Del sábado 6 al lunes 8 de 12:30 a 14:30h y de 17:00 a 21:00h

Del martes 9 al viernes 12 de 17:00 a 21:00h

Sábado 13 y domingo 14 de 12:30 a 14:30h y de 17:00 a 21:00h

Parque infantil de hinchables (desde 6 meses a 11 años) y talleres “Crea tu chapa” y “Plays mais mosaico ecológicos”

(Se comunica que, por higiene, es necesario el uso de calcetines por los niños en las atracciones)

GIGANTES Y CABEZUDOS

Sábado 6

18:30h Paseo del Príncipe – Campo Grande

Acompañan dulzaineros “Campo de Mielgas”

Domingo 7

18:30h Zona infantil paseo de Las Moreras

Acompañan dulzaineros “Aforit”

Lunes 8

18:30h C/ Teresa Gil – Regalado

Acompañan dulzaineros “Los del Duero”

Martes 9

18:30h Plaza Mayor – Calle Santiago

Acompañan dulzaineros “Aires de Castilla”

Miércoles 10

18:30h Plaza Poniente

Acompañan dulzaineros “Maxi la Torre”

Jueves 11

18:30h C/ Constitución – atrio de Santiago

Acompañan dulzaineros “La Encina”

Viernes 12

18:30h Plaza del Salvador

Acompañan dulzaineros “La Atalaya”

Sábado 13

18:30h Acera Recoletos

Acompañan dulzaineros “Tierras Llanas”

Domingo 14

13:00h Plaza de San Pablo

Acompañan dulzaineros “Villaolid”

TÍO TRAGALDABAS Y TÍA MELITONA

Organiza: Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad

Sábado 6

12:00h Barrio Valparaíso (Pza. Quinto Centenario). Tío Tragaldabas

12:00h San Pablo. Tía Melitona

17:00h Huerta del Rey (C/ Rastrojo). Tía Melitona

19:00h Barrio Girón (Avda. Cerros, Transformador). Tía Melitona

Domingo 7

12:00h Pinar de Jalón (Pza. Everest.) Tía Melitona

12:00h Delicias (zona hospital, C/Pífano). Tío Tragaldabas

17:00h Arturo Eyries (C/ Costa Rica). Tía Melitona

19:00h Los Santos Pilarica (C/ Cometa). Tía Melitona

Lunes 8

17:00h La Victoria (final C/ Fuente el Sol). Tío Tragaldabas

19:00h Barrio Las Villas (C/ Villavaquerín). Tío Tragaldabas

Martes 9

17:00h Parquesol (C/ Manuel Silvela). Tío Tragaldabas

19:00h Puente Jardín (Pº del Obregón). Tío Tragaldabas

Miércoles 10

17:00h La Pilarica (Pº Juan Carlos I con C/ Puente la Reina). Tía Melitona

18:30h Recinto José Luis Bellido – Feria de Folklore y Gastronomía Tío Tragaldabas

19:00h Barrio San Pedro Apóstol (C/ Madre de Dios). Tía Melitona

Jueves 11

17:00h Barrio San Pedro Regalado (C/ Tordesillas). Tío Tragaldabas

19:00h Barrio España (C/ Roncal). Tío Tragaldabas

Viernes 12

17:00h San Isidro-Pajarillos (C/ Cigüeña). Tío Tragaldabas

17:00h Covaresa (C/ Miguel de Unamuno). Tía Melitona

19:00h Parque Alameda (junto Centro Cívico). Tía Melitona

19:00h Pinar de Antequera (parada de autobús). Tío Tragaldabas

Sábado 13

12:00h La Rondilla (Pza. Ribera de Castilla). Tía Melitona

17:00h Fuente Berrocal (Pza. de la Ópera). Tío Tragaldabas

17:00h Barrio Belén (Pza. de las Nieves). Tía Melitona

19:00h Delicias (parque de Bomberos). Tío Tragaldabas

19:00h Barrio Las Flores (parque Jardines). Tía Melitona

Domingo 14

12:00h Puente Duero. Tío Tragaldabas

12:00h Chancillería. Tía Melitona

17:00h La Overuela (Pza. de las 7 partidas). Tío Tragaldabas

17:00h La Rubia (junto al LAVA). Tía Melitona

19:00h Plaza Juan de Austria. Tía Melitona

19:00h Villa del Prado (Pza. Juan Pablo II). Tío Tragaldabas

Cúpula del Milenio

Sábado 6

11:00h a 14:00h y de 17:00 a 20:30h

Campeonato de Puzzles Individual y por Parejas 7º Memorial Segarra + Info en espaciosjovenesvalladolid.es

Colabora: AEPuzz Asociación Española de Puzzles y Espacios Jóvenes de Valladolid

Domingo 7

18:00h: Magia infantil con Abracadabra KKDVaK

19:10, 19:50 y 20:30h: Magia de salón con Juanje Moreno

22:00h: Magia. Gran gala de noche hipnosis con Jorge Astyaro

Lunes 8

18:00h: Magia infantil con Flain que te flain

19:10, 19:50 y 20:30h: Magia de salón espectáculo de mentalismo Hipnomancia

22:00h: Magia. Gran Gala de noche con David de Vega y Jerry Zhang. Presenta Nano Arranz

Martes 9

18:00h: Magia infantil con Magic Comic

19:10, 19:50 y 20:30h: Magia de salón con Gele Rodrigo

22:00h: Magia. Gran Gala de noche con Black & White con la participación especial de Claret

Viernes 12

20:00h

Orquesta de Laúdes Españoles Conde Ansúrez

Director: Miguel Rivera Salmerón

Concertino: Guillermo López de la Mano

Organiza: Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad

Sábado 13

11:00h a 13:30h

Torneo de Ajedrez + Info en espaciosjovenesvalladolid.es

Colabora: Club de Ajedrez Promesas de Valladolid. Organiza: Espacios Jóvenes de Valladolid