El centro de Valladolid se llena de color y tapeo con la Feria de Día: ubicación de las casetas, precio y horario

El alcalde, Jesús Julio Carnero, inaugura la Feria de Día de las fiestas de Valladolid

La Feria de Día de Valladolid ha dado comienzo con 84 casetas, 14 más que el año anterior, repartidas en ocho zonas de la ciudad con motivo de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Estas casetas estarán abiertas hasta el 14 de septiembre y el precio de un pincho con bebida se mantiene en 3,50 euros. El horario será de 12:00 a 00:30 horas, y hasta la 01:00 en festivos.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, destacó entre las novedades de este año la "imagen uniforme", utilizando el color de Valladolid y su skyline en las casetas.

Además, cada zona cuenta con una parte adaptada para personas con movilidad reducida y, tal y como mencionó el alcalde, se apuesta por la sostenibilidad con la utilización de vajillas y cubiertos reutilizables en los establecimientos.

Según el alcalde, la Feria de Día debe ser un "símbolo de calidad" para que los vallisoletanos disfruten de un "icono tan importante" de las fiestas.

A continuación les dejamos el listado completo de las casetas de la Feria de Día y su ubicación:

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hostelería, Jaime Fernández, mostró su satisfacción con el aumento de casetas y resaltó la importancia de la unificación de casetas y vajillas para garantizar una experiencia de calidad para todos los asistentes.