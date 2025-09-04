VÍDEO | Valladolid estrena un nuevo carril bici para conectarse con Simancas: "Era deseado y es muy importante"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado en la mañana de este jueves, 4 de septiembre, el carril bici que se ubica en el Camino Viejo de Simancas. Con 2,8 kilómetros que conectarán la ciudad del Pisuerga con Simancas.

“Hoy inauguramos uno de los carriles bici más importantes para Valladolid que sirven de conexión con Simancas. Era uno de los más deseados, tanto por los amantes de la bicicleta. También para apostar por un medio de comunicación saludable y va a llevar el nombre del exciclista Tomás Nistal”, ha afirmado el alcalde de Valladolid.

Carnero ha incidido en poner el nombre a los nuevos tramos ciclistas a personalidades de la sociedad vallisoletana como puede ser el de Isabel La Católica, con Estela Domínguez, Javier Mínguez en el de La Cistérniga o este del Camino Viejo de Simancas en honor de Tomás Nistal.

Como ha ensalzado el propio alcalde, “el legado humano y cultural de Nistal representa un caso único de éxito, constancia, pasión y compromiso con el deporte, desde sus raíces locales hasta su proyección a nivel mundial, y por eso hoy se le rinde este homenaje que perdurará para siempre en la ciudad”.

Mejoras y un carril bici de 2,8 kilómetros

Entre las principales mejoras de esta infraestructura destaca la ejecución de un carril bici bidireccional que conecta “de manera eficiente distintos tramos urbanos, favoreciendo la movilidad ciclista en la capital”

Con una inversión ejecutada de 1,48 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de obra de siete meses, el proyecto ha permitido no solo la creación del carril bici de 2.840 metros, sino también la adecuación de itinerarios peatonales accesibles.

También se ven nuevas paradas de transporte público, mejoras en la red de abastecimiento, alumbrado público, telecomunicaciones y drenaje, además de mobiliario urbano y zonas ajardinadas.

El alcalde ha subrayado que “este carril bici no solo beneficia al colectivo ciclista, que contará con un espacio seguro y cómodo para sus desplazamientos, sino que también es una apuesta por una movilidad más limpia, que reduce la contaminación, mejora la calidad del aire y fomenta hábitos de vida saludables entre los vecinos de Valladolid”.

Asimismo, ha señalado que la actuación responde a la estrategia municipal de impulsar un modelo de ciudad más verde, sostenible y accesible, con infraestructuras que priorizan al peatón y a la bicicleta, al tiempo que mejoran la seguridad vial.

Jesús Julio Carnero junto a Tomás Nistal y su familia y el nuevo carril bici Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

El nuevo carril bici en el Camino Viejo de Simancas se integra en la red ciclista de Valladolid y facilitará la conexión con otros itinerarios ya existentes, consolidando una malla ciclista continua y cada vez más utilizada por la ciudadanía.

Problemas y nuevos trabajos

“Con este nuevo carril tenemos la satisfacción de conectar Valladolid con Simancas de forma clara y rotunda. La situación era recie aquí. La empresa dio quiebra y este Equipo de Gobierno retomó la faena. Retomamos el proyecto para ampliar de 2,2 kilómetros a 2,8 este carril”, ha informado Carnero.

El alcalde ha asegurado, además, que se van a acometer nuevos trabajos en la calzada que se acometerán en el año 2026.

“Hay que acometer una actuación más compleja que costará 700.000 euros. Queremos tener bien todo el Camino Viejo de Simancas y así estamos trabajando para que a principios del próximo año sea real”, ha finalizado.

Cerca de 20 nuevos kilómetros

Desde el inicio del mandato, el equipo de Gobierno ha impulsado cerca de 20 km de nuevos carriles bici, lo que supone un incremento de casi un 15% sobre los 135 km preexistentes en 2023. En concreto, han sido 19,52 km de infraestructura ciclista con obra civil ejecutada o en curso, con una inversión estimada de 12.300.000 euros.

Tomás Nistal Fernández

Tomás Nistal (Valladolid, 1948), comenzó de joven en un grupo de ciclistas aficionados de Valladolid y, antes de profesionalizarse, desde sus primeros pasos en las carreteras de nuestra provincia, ya despuntó como velocista nato ganando numerosas carreras al año. En el ciclismo nacional, entre 1969 y 1977, formó parte equipos legendarios como Kas, La Casera‑Peña Bahamontes, y Teka, logrando un significado palmarés en distintas etapas de rondas importantes como la Vuelta a Aragón, la Vuelta a Navarra, la Vuelta a Asturias, o el prestigioso Trofeo Luis Puig.

Asimismo, representó a España en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, siendo el único ciclista olímpico vallisoletano en ese evento. Su participación fue un hito para el deporte local, proyectando a Valladolid en un escenario internacional.