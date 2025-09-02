Así será el tiempo los primeros días de las fiestas de Valladolid 2025: la lluvia amenaza una jornada grande

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo ya están a la vuelta de la esquina. El próximo viernes, 5 de septiembre, arrancarán unos festejos que se prolongarán hasta el 14 del mismo mes.

Desde el Ayuntamiento de Valladolid, la Asociación de Hostelería, feriantes o los trabajadores de las casetas de la Feria del Folclore y la Gastronomía miran al cielo para que no llueva.

La lluvia es clave para que unas fiestas, en lo económico para ellos, y en lo que la diversión se refiere para los vecinos y turistas, sean un éxito.

Para el viernes, 5 de septiembre, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) parece que el desfile de peñas y el pregón no peligran. Según la información publicada en su portal web se esperan temperaturas que oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 31 de máxima sin probabilidad de lluvia.

Para el sábado, 6 de septiembre, según las mismas fuentes, apuntan que subirán tanto las mínimas como las máximas que estarán entre los 16 y los 33º y la probabilidad de lluvia es baja, solo del 10% aunque se empezarán a ver algunas nubes.

El domingo, 7 de septiembre, el tiempo cambiará bruscamente, como señala la Aemet ya que las temperaturas máximas en Valladolid no van a pasar de los 26º situándose las mínimas en los 17º. Aparecerán más nubes y la probabilidad de lluvia es del 35%.

El lunes, 8 de septiembre, según la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan que las temperaturas mínimas no pasen de los 15º y las máximas de los 27º para el festivo día de la Virgen de San Lorenzo. Lo más preocupante es que podría llover. La probabilidad de que caigan algunas gotas de agua se sitúa en el 50%.

Predicción de la Aemet para los primeros días de las fiestas de Valladolid Imagen: Aemet

Por tanto, se espera que el comienzo de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo sea bueno en lo que al primer fin de semana se refiere y el tiempo podría cambiar a partir del lunes, 8 de septiembre, en el que la lluvia podría hacer acto de presencia.