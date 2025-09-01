Una pelea con un cuchillo y un disco de freno termina con dos hombres detenidos en Medina del Campo

La Policía Nacional ha detenido en el municipio vallisoletano de Medina del Campo, a dos hombres por un altercado que acabó con amenazas, lesiones y daños materiales.

Los hechos se produjeron la mañana del 31 de agosto y derivaron en la detención de ambos individuos.

Según la denuncia inicial, uno de los hombres abordó a otro cuando entraba en su coche estacionado en la vía pública. Portaba un cuchillo y, tras intimidarle, llegó a golpear el vehículo con patadas.

El denunciante logró escapar y acudió a dependencias policiales, aunque horas después volvió a encontrarse con el mismo individuo en la Avenida Portugal. Allí, en un intento de defensa, tomó un disco de freno de su maletero y le golpeó en la cabeza antes de huir.

El agresor regresó a la comisaría para continuar la confrontación, atacando de nuevo el vehículo de la víctima con la hebilla de un cinturón y una piedra.

Finalmente fue detenido a las 10:00 horas en la calle Avenida Regimiento de Artillería con Lope de Vega como presunto autor de amenazas graves con arma blanca y daños en el vehículo.

Durante la intervención policial se comprobó que presentaba una herida inciso-cortante en la cabeza, por lo que fue trasladado al centro de salud, donde recibió tres grapas.

Ante estas lesiones, los agentes iniciaron una nueva investigación que terminó con la detención, al día siguiente, del propio denunciante como presunto autor de un delito de lesiones.

Ambos hombres han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial.