Tres personas heridas tras el vuelco de un turismo en Valladolid: una estaba atrapada

Tres personas han resultado heridas tras un accidente en la Avenida del Real Valladolid, en las instalaciones del centro comercial, en Valladolid.

La sala de operaciones 112 ha recibido una llamada a las 03:16 horas de este viernes alertando de que un turismo había volcado y solicitando asistencia para sus ocupantes.

En el lugar, los organismos solicitan la presencia de bomberos porque hay una persona atrapada en el vehículo, por lo que se avisa a los bomberos de Valladolid.

El personal sanitario atiende en el lugar a los heridos y, posteriormente, son trasladados en UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico.

El 112 ha dado aviso del accidente a la Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.