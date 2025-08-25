Dos mujeres intentan okupar una vivienda en un pueblo de Valladolid: forzaron la cerradura y se negaban a salir

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres por delitos de allanamiento de morada, daños y desobediencia grave a los agentes de la autoridad.

La actuación policial tuvo lugar como consecuencia de una llamada telefónica a la Guardia Civil alertando de una posible usurpación de un inmueble en un pueblo de la Comarca de Montes Torozos.

Rápidamente, los agentes se trasladaron a la vivienda, donde se entrevistaron con varios testigos, quienes informaron de que un coche con cuatro personas -dos hombres y dos mujeres- tapados con capuchas circulaban por la zona. Al momento, escucharon ruidos en el interior del domicilio.

Los agentes lograron hablar con las personas que se encontraban en el interior. Se trataba de dos mujeres de nacionalidad extranjera que informaban que habían pagado 500 euros para residir en la casa y que no la iban a abandonar.

Sin embargo, no aportaron ningún documento que acredite lo expresado por ellas. Previamente a la entrevista, los agentes habían observado que la cerradura de acceso estaba forzada y presentaba daños de diversa consideración en la puerta de la vivienda.

Inmediatamente, se pusieron en contacto con el propietario de la vivienda, indicando que no la había alquilado a nadie y que la ocupación se había llevado a cabo en unas horas después de que saliera del inmueble.

Motivo por el cual interpuso la correspondiente denuncia. En las inmediaciones de la vivienda, se comenzaron a concentrar alrededor de 100 personas, vecinos de la localidad, siendo necesario acordonar la zona por la Guardia Civil.

Nuevamente, intentaron hablar con las mujeres que se negaban a abandonar la vivienda. Por ello, los agentes entraron y llevaron a cabo su detención por presuntas autoras de delitos de allanamiento de morada, desobediencia a los agentes y daños en la vivienda.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes, siendo puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid, junto con las detenidas, las cuales han sido puestas en libertad por la Autoridad Judicial.