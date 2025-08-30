Investigan a una joven cuyo perro potencialmente peligroso atacó a otro y a su dueña en Laguna de Duero

Una joven, vecina de Palencia, ha sido investigada por la Guardia Civil después de que su perro, considerado un animal de raza potencialmente peligrosa, pasease suelto y atacase a otro can y a su dueña que se encontraban en el casco urbano de Laguna de Duero.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de noviembre de 2024. A la joven, que tras el incidente huyó del lugar sin ser identificada, se le atribuyen dos presuntos delitos: uno de lesiones leves y otro contra los animales.

El perro agresor es un cruce de rottweiler y pastor belga, considerado potencialmente peligroso según el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León.

Este, que iba suelto y sin bozal, se abalanzó contra el perro que paseaba una mujer, provocando graves heridas al can y una mordedura en la mano de la víctima cuando intentaba separarlos.

El animal que sufrió el ataque tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una clínica veterinaria de Valladolid, teniendo que ser hospitalizado ante el diagnóstico grave, mientras que la dueña fue atendida en el servicio de urgencias del centro de salud de Laguna de Duero.

Los hechos se denunciaron ante la Policía Local de Laguna de Duero, que trató de localizar a la joven y el animal, y posteriormente a la Guardia Civil, que instruyó las pertinentes diligencias para luego dar traslado al Seprona ante los escasos datos que se tenían para localizar a la propietaria del animal atacante.

Practicadas las diversas gestiones por el Seprona, lograron localizar a la joven, vecina de Palencia, y al perro atacante, procediendo a su investigación como presunta responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad para la posesión de un animal potencialmente peligroso.

Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Valladolid, además de a la Fiscalía de la Audiencia Provincial. También fueron remitidas las infracciones administrativas al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta y al Consistorio de Laguna de Duero.