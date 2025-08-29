Las familias que visiten esta villa romana de Valladolid y graben un vídeo para TikTok pueden ganar un viaje a Roma

La Diputación de Valladolid se ha sumado a la campaña 'El imperio más grande'. Una propuesta creativa y familiar lanzada por la Red de Villas Romanas de Hispania, que invita a las familias a que visiten la Villa Romana de Almenara Puras a redescubrir el legado romano a través de un reto digital en TikTok.

Esta iniciativa tiene como objetivo "promover el patrimonio cultural" de las Villas Romanas, entre ellas la de Almenara Puras, uno de los "referentes más destacados" del patrimonio romano en Valladolid.

De esta forma, hasta el 14 de septiembre de 2025, las familias que visiten esta villa podrán participar en la campaña. Deberán grabar un vídeo de un minuto y medio como máximo sobre la historia y singularidad de este lugar.

Los vídeos se deben subir a TikTok con el hashtag #MiVillaRomana y está dirigido a al menos dos generaciones, ya que la participación conjunta de abuelos, padres e hijos es uno de los aspectos clave de esta propuesta.

Los vídeos podrán ser de diversos estilos, desde narrativos hasta teatrales o experimentales, y se seleccionará a una de las familias participantes para realizar un reto final en Roma, donde podrán grabar una pieza audiovisual como narradores del legado romano de Hispania.

La Diputación de Valladolid invita a todas las familias que visiten la Villa Romana de Almenara Puras a "unirse a este emocionante reto familiar y a compartir su visión del legado romano".

Las villas participantes en esta campaña son La Olmeda (Palencia), La Loma del Regadío (Teruel), Almenara-Puras (Valladolid), Veranes (Gijón), El Ruedo (Almedinilla), Fuente Álamo (Puente Genil), Salar (Granada) y Villaricos (Mula).