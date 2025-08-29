Corte de calzadas y desvíos al tráfico en la A-6, a su paso por la provincia de Valladolid: este es el motivo

Lugar exacto en el que Trasportes desarrollará los trabajos Imagen: Ministerio de Transportes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a iniciar las obras de rehabilitación del puente ubicado sobre la A-6 en el kilómetro 156,303, en la localidad vallisoletana de Medina del Campo.

La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto de 1.361.301,27 € (IVA incluido) y tiene por objeto la mejora de la seguridad estructural y funcional.

Se van a realizar trabajos de regeneración estructural y de sustitución del sistema de contención del puente sobre la A-6.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios; se producirán las siguientes afectaciones al tráfico: desde el 1 de septiembre a las 10:00 horas, hasta el 21 de noviembre a las 13:00 horas, se procederá al corte del Enlace 156 de la A-6.

En el mismo periodo de tiempo, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas, se procederá al corte de una de las calzadas de la A-6. Se desviará el tráfico por la calzada contigua mediante los pasos de mediana situados en los km 155,7 y 156,950.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados.