Una nueva franquicia de hamburguesas llega al centro de Valladolid: abre en septiembre y regalará 150 a los primeros

Calle Padilla, donde irá la nueva franquicia en una foto de archivo con el anterior negocio GM

Una nueva cadena de hamburgueserías desembarca en Valladolid. Y es que la fiebre por este tipo de comida es tan elevada que en nuestra ciudad ya cuenta con un buen número de establecimientos de este tipo.

En este caso se trata de Lokal Burger. Su ubicación no puede ser más céntrica, en el corazón de la ciudad, en la calle Padilla número 5. Y está previsto para la primera semana de septiembre, casi coincidiendo con las ferias de la ciudad.

Aunque la fecha exacta aún no está confirmada, desde la franquicia aseguran a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que se anunciará en los próximos días a través de sus canales oficiales.

El nuevo local generará ocho puestos de trabajo, ya cubiertos tras un proceso de selección iniciado hace más de un mes. Se da la casualidad de que en este local ya ha existido otra hamburguesería de otra marca.

La inauguración oficial tendrá lugar un día antes de la apertura al público y, como parte de la celebración, la cadena regalará hamburguesas gratis a las primeras 150 personas que se acerquen al local. “Queremos que los vallisoletanos y vallisoletanas prueben nuestro pan, nuestras carnes y nuestras combinaciones de ingredientes”, explican los responsables de la firma.

Con esta apertura, Lokal Burger continúa su expansión en España, sumando Valladolid a su red de restaurantes ya presentes en Galicia y en la provincia de Sevilla.

La calle Padilla lleva el nombre de uno de los tres capitanes comuneros que se alzaron contra Carlos V y se trata de una arteria comercial, un lugar de paso entre el centro y un barrio tan popular como La Rondilla.

Artesanales

La enseña, fundada por dos emprendedores gallegos, apuesta por una propuesta diferencial: hamburguesas completamente artesanales, elaboradas con productos propios en su obrador de Sevilla.

Desde allí se producen y envían a diario ingredientes como el pan o las salsas, garantizando frescura y calidad.

Uno de los puntos fuertes de la marca es su carne, procedente directamente de un matadero en Pontevedra, sin intermediarios. “Nos tomamos muy en serio la calidad del producto, por eso cuidamos la selección de proveedores y elaboramos cada elemento de forma artesanal”, destacan desde la franquicia.

Desde Lokal Burger animan a seguir sus redes sociales, donde en los próximos días se irán desvelando más detalles sobre la apertura.