Jiale Pan, el cocinero chino de Valladolid convertido en el gran azote de Dabiz Muñoz: "Si dices que no le conoces, estás fuera"

Jiale Pan se ha convertido en uno de los chefs más destacados de Valladolid. El célebre cocinero chino, que llegó a la ciudad del Pisuerga en 2004, regenta un conocido restaurante en el corazón de la capital bautizado como Restaurante Jiapan, con el que ha llegado a conseguir el deseado Pincho de Oro y el premio al Mejor Pincho Postre en el prestigioso Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid.

Un éxito que repitió apenas unos meses más tarde en el Concurso Oficial de Pinchos y Tapas de Castilla y León.

Si bien, no son precisamente sus valiosas dotes culinarias las que han llevado a este joven cocinero de 30 años afincado en Valladolid a estar en boca de todos, sino las polémicas declaraciones que ha realizado recientemente en relación a la experiencia vivida como empleado de uno de los restaurantes del también mediático chef Dabiz Muñoz.

Con él llegó a trabajar en el mítico DiverXO durante una etapa de su vida en la que, aunque sí recuerda como decisiva en lo que a su progreso como cocinero se refiere por tratarse del sitio "donde más aprendí" y aquel que le brindó la formación necesaria para apostar por su propio proyecto y con éxito, parece que no todo fue luz y color.

Así lo dejó entrever en el podcast 'Un chino y medio', dirigido por los creadores de contenido Lin y Jiajun, con los que compartió abiertamente su experiencia en el considerado uno de los mejores restaurantes del mundo bajo las órdenes del marido de Cristina Pedroche.

En dicho programa, Jiale reveló que llegó al citado restaurante durante la pandemia tras enviar un currículum. A los tres días le citaron para una entrevista y durante la misma, Pablo Sobrino, la mano derecha de Muñoz, le preguntó si sabía quién era el chef. "Si dices que no, estás fuera", confesó.

El chef Jiale Pan durante la entrevista en "Un chino y medio" YouTube

El cocinero también definió como "rápido y bien" el trabajo diario en el establecimiento. Sin embargo, manifestó que, en su opinión, allí "se trabaja muy duro". Tanto, que incluso los horarios alcanzan jornadas laborales de hasta 18 horas diarias. "Hemos llegado a entrar a las 7:00 y salir a las 12:00 de la noche". Y no precisamente por un sueldo elevado.

En el podcast, Pan destapó que "mucha gente va a trabajar gratis para aprender" y que, en su caso, empezó cobrando 1.200 euros al mes y, con el tiempo, alcanzó los 1.400.

Una serie de confesiones que han dado la vuelta al país y que han llevado al prestigioso cocinero a ocupar el primer plano mediático.

Sus declaraciones sobre los restaurantes chinos, de los cuales afirmó que, en su mayoría, las condiciones de higiene que tienen son "bastante malas" y que precisamente por esto, por lo general, él "no comería tranquilo" este tipo de establecimientos, tampoco pasaron inadvertidas.

Al igual que no lo hicieron sus confesiones sobre los buffets libres de comida china en España. Y es que, Pan también habló sin tapujos con Lin y Jiajun sobre cómo funcionan este tipo de restaurantes desde el máximo conocimiento tras haber pasado por varios de ellos.

Según explicó, para estos los clientes chinos son los menos rentables, pues son de los que piensan: "No tengo que salir perdiendo, tengo que salir ganando y comiendo", confesó el 'vallisoletano'.

De este modo, reveló que el principal objetivo de estos establecimientos son los clientes españoles y, en especial las familias con niños, ya que consumen platos como "arroz frito, patatas fritas y fideos", que sacian mucho y, además, suponen un bajo coste para el restaurante en cuestión.

En cualquier caso, Pan explicó que de los buffet libre de comida china "no se puede esperar comida de nivel top", al tiempo que opinó que este tipo de restaurantes "no tienen futuro", dado que a su juicio siguen un modelo de negocio insostenible a largo plazo que, además, lucha contra la competencia desleal, la presión de los costes y la pérdida de calidad.

Pero, ¿quién es exactamente Jiale Pan? ¿qué es lo que ha hecho para pasar de trabajar en este tipo de restaurantes a ser uno de los hombres de Dabiz Muñoz y a triunfar con su propio restaurante?

Su historia

El chef llegó a España procedente de Zhejiang, China, en 2004 cuando aún cursaba Primaria y su primer contacto con el mundo de la hostelería fue a los 16 años, cuando empezó a trabajar como camarero en un wok de Pamplona en el que llegó a cobrar un sueldo de 1.000 euros al mes.

Tres años después pasó a encargarse de la cocina del restaurante wok que regentaba su familia hasta que, en un momento dado y tras varias diferencias con sus parientes, Jiale decidió empezar a labrarse un futuro prometedor en el mundo de la cocina.

Así, se formó en alta cocina en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu de Madrid, a la que se trasladaba diariamente desde Valladolid, y tras ello pasó por las cocinas de algunos de los mejores restaurantes de España, entre ellos DiverXO, donde, al parecer, conoció el significado de las palabras disciplina, trabajo duro, exigencia y sacrificio.

Pese a ello, este trabajo le permitió seguir forjándose como cocinero y vivir una experiencia que hoy, personalmente, agradece.

Sea como fuere, lo cierto es que actualmente la atención de Jiale Pan no está puesta ni en Dabiz Muñoz y en DiverXO, sino en sus propios negocios, el Restaurante Jiapan, abierto desde 2018, y un segundo establecimiento hostelero que, tal y como reveló en declaraciones a este periódico, se llamará Coxmo y tiene previsto abrir a lo largo de este 2025 en Laguna de Duero como un restaurante "único en la provincia y con un carácter exclusivo".