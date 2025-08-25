Valladolid reduce la deuda municipal hasta 700 euros por habitante durante el año pasado

Valladolid ha reducido durante 2024 su deuda municipal hasta los 700,87 euros. Un descenso de 54,02 euros en apenas dos años. Así lo han asegurado este lunes desde el Ayuntamiento tras la celebración de la Comisión Especial de Cuentas donde se ha informado de la Cuenta General del ejercicio pasado.

Un dato "muy positivo, puesto que está suponiendo una menor carga en costes financieros", según ha destacado el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco.

Según se refleja el artículo 2012 del TRLRHL del Ayuntamiento de Valladolid, el informe refleja las cuentas íntegras del Consistorio, sus organismos autónomos, la Fundación Municipal de Deportes, la Fundación Municipal de Cultura y sus sociedades mercantiles de titularidad 100% municipal como Viva, Auvasa, Nevasa, las de la EPEL Agua de Valladolid y el Consorcio Institución Ferial.

Por otro lado, se han acompañado los documentos con los anexos de las Cuentas de las Sociedades Mixtas con participación mayoritaria como Mercaolid o la Sociedad Mixta de Turismo y otras entidades del sector público local tales como la Casa de la India y la Asociación de Municipios Ribereños del Duero.

Otro de los datos que se han arrojado es que el gasto por habitante, es decir, lo que dedica el Consistorio a cada vecino, ha pasado de los 1.129,32 euros en 2022 a 1.182,37 euros el pasado ejercicio.

El concejal responsable ha destacado también el resultado económico a nivel patrimonial, pues se ha pasado de casi menos 20,8 millones de euros hace tres años a estar en positivo en más de 17,8 millones.

Igualmente, el patrimonio neto del Consistorio ha crecido, pasando de los 821.599.151,30 euros en 2022 a 852.988.907,29 euros en 2024. Las cuentas de pérdidas y ganancias de todas las entidades públicas han cerrado, además, el año pasado en positivo.

Desde el equipo de Gobierno municipal muestran su "satisfacción" por los datos arrojados de las cuentas del año pasado y por la "evidente mejora de los indicadores económicos".

Tras informar a la Comisión Especial de cuentas, el expediente de la Cuenta General será sometido a exposición al público antes de ser aprobado en el Pleno municipal.