La Policía detiene en Valladolid a un hombre por amenazas de muerte con motivación racista

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre acusado de un delito de amenazas con el agravante de motivación racista.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto en la calle San Lorenzo, cuando la víctima, una trabajadora de hostelería, pidió ayuda a una patrulla que se encontraba en las inmediaciones.

La mujer ya había denunciado días antes una agresión física y verbal por parte de la misma persona, que en aquella ocasión también la insultó con expresiones racistas y llegó a amenazarla de muerte.

En esta segunda ocasión, el hombre volvió a dirigirse a ella con un tono intimidatorio, gritándole insultos y amenazas en presencia de varios clientes que se encontraban en la terraza del establecimiento.

La situación hizo que la víctima se refugiara en un portal cercano, donde fue localizada por los agentes. Dentro del inmueble encontraron al sospechoso, que no solo se negó a colaborar, sino que volvió a lanzar insultos racistas contra la mujer.

Ante la reiteración de estas conductas, los agentes procedieron a su detención inmediata.

Durante el traslado al vehículo policial, el hombre mantuvo la misma actitud, expresando de nuevo insultos racistas. Los testigos entrevistados confirmaron a los agentes la agresividad del detenido y el estado de miedo de la víctima.

Tras su paso por dependencias policiales, el hombre fue puesto a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.