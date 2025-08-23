Un vecino de Serrada sufre dos cornadas graves en la primera suelta del toro de las fiestas

Uno de los encierros de las fiestas de Serrada Ayuntamiento de Serrada Archivo

Gran susto en la primera suelta de las Fiestas de los Novillos de Serrada. Un vecino del municipio vallisoletano de 45 años sufrió dos cornadas de gravedad al no darle tiempo a meterse en la talanquera.

La cogida tuvo lugar sobre las dos de la madrugada de este sábado, tras el concurso de cortes celebrado a las 00 horas.

El hombre recibió una cornada de gravedad en el abdomen y un puntazo y tuvo que ser trasladado al Hospital de Medina del Campo. Allí fue estabilizado e intervenido en una operación que, afortunadamente, ha salido con éxito, según ha confirmado a este medio el alcalde de la localidad, César López.