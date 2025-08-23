Roba con el “método del hurto amoroso” en Valladolid y es detenida semanas después en Logroño

La Policía Nacional ha esclarecido en Valladolid dos hurtos cometidos el pasado mes de junio mediante el llamado “método del hurto amoroso”, una técnica de engaño que mezcla gestos de afecto con el robo de joyas y objetos de valor.

La presunta autora, identificada tras varias semanas de investigación, fue finalmente detenida en Logroño cuando trataba de repetir la misma maniobra.

El primero de los casos se produjo el 3 de junio. Un hombre de avanzada edad relató en su denuncia cómo una joven subió con él al ascensor de su vivienda y, de forma repentina, se abalanzó sobre él pidiéndole besos.

En el forcejeo, le arrancó una cadena de oro que llevaba al cuello y huyó cuando la esposa de la víctima salió al escuchar los gritos de auxilio.

La segunda denuncia llegó pocos días después, el 15 de junio. En esta ocasión, la víctima fue una mujer mayor que pensó estar hablando con una antigua alumna cuando la sospechosa comenzó a caminar a su lado.

Entre frases amables y gestos de cercanía, la mujer logró arrebatarle un reloj de oro de gran valor sentimental y económico, estimado en 3.500 euros, antes de salir corriendo con el botín.

El Grupo de Robos de la Comisaría de Parquesol tomó las riendas de la investigación. Con las denuncias y la descripción de las víctimas, lograron identificar a la presunta autora y cursaron una orden de búsqueda.

La operación culminó el pasado 28 de julio, cuando fue sorprendida en Logroño intentando repetir el mismo método con otro hombre.

Tras su arresto, la mujer fue puesta a disposición judicial y quedó en libertad.