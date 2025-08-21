Le paran en una calle y fingen arreglarle una rueda: le estafan 600 euros haciéndose pasar por mecánicos en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, durante la tarde del 19 de agosto, a dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa y busca a un tercero que había huido.

Una dotación de Policía Nacional fue comisionada para presentarse en la calle Hospital Militar donde, según la llamada del requirente, había sido víctima de una estafa por parte de tres individuos y los estaban siguiendo.

Cuando llegaron al lugar se encontraron con la víctima. Explicó que estaba circulando cuando un hombre, vestido con ropa de trabajo, le hizo aspavientos para parar el vehículo. En ese momento, le dijo que tenía un problema mecánico en la rueda delantera y que se le iba a salir el eje.

Al bajar el conductor del coche, el hombre se acercó y movió en repetidas ocasiones la rueda haciéndole creer a la víctima que sí existía una avería. Igualmente le indicó al conductor que era mecánico y su taller estaba próximo.

Al aceptar la ayuda, el falso mecánico se subió al turismo y se dirigieron al taller. Indicando que tenía que parar inmediatamente porque se iba a salir la rueda. El mecánico llamó con su móvil y al poco se personó en el lugar un segundo hombre con herramientas que fingió realizar la reparación.

Mientras la víctima sujetaba la dirección del vehículo, el hombre le distraía. Cuando finalizó la falsa reparación, le mostró unas piezas mecánicas que dijo que eran del vehículo. Y le indicó a la víctima que necesitaban unos recambios originales que, al poco, trajo al lugar un tercer hombre.

Finalmente, le dijeron que las piezas nuevas tenían un coste de 1.850 euros, aceptándole un primer pago en efectivo de 600 euros que sacó la víctima de un cajero cercano. Para el resto del importe, le ofrecieron obtener dos tarjetas regalo de un comercio cercano, al haber alcanzado el importe máximo en un cajero.

Cuando el hombre sospechó que era víctima de un engaño, sacó su teléfono para llamar a la Policía y los tres hombres abandonaron el lugar.

La víctima dio una detallada descripción de los tres sujetos, que acababa de perder de vista. Otro indicativo logró localizar a dos de los autores, que se estaban deshaciendo de las prendas de vestir.

En ese momento, procedieron a su detención y fueron trasladados a dependencias policiales. Los detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.