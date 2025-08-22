Detenido por robar 11 botellas de vino valoradas en más de 500 euros en un comercio de Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre por un delito de hurto. Los agentes recibieron un aviso para que se dirigieran a un establecimiento comercial de la capital, donde los servicios de seguridad tenían retenido a un hombre.

Cuando los policías llegaron, se entrevistaron con el vigilante, quien les manifestó haber retenido a un hombre. Al parecer, este individuo había introducido hasta 11 botellas de vino en una mochila y, en un pasillo donde no había gente, quitó las alarmas de las botellas.

Al darse cuenta de que lo observaba un vigilante de seguridad, abandonó la mochila siendo retenido antes de marcharse del establecimiento.

La cuantía de las 11 botellas, que ya tenía sin las alarmas, ascendía a 548,29 euros. Los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de hurto y a su posterior traslado a dependencias policiales.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.