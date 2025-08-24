Así es el exclusivo lugar donde se casará la hija de Antonio Banderas en plena Ribera del Duero: es hotel, bodega y abadía

El hotel en la Ribera del Duero que acogerá la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Es famosa desde que nació. Sus apellidos la delatan y su nombre ya dice mucho de sus genuinas raíces americanas y españolas. Ya tiene 28 años y el próximo mes de octubre Stella del Carmen Banderas Griffith se casará con su novio de toda la vida, Alex Gruszynski.

Al parecer se conocen desde la escuela infantil y empezaron a salir en una primera etapa desde el año 2015 hasta 2019. En ese año rompieron porque la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith se enamoró de Eli Meyer, hijo de un reconocido ejecutivo estadounidense. Sin embargo, en 2023 volvimos a ver un apasionado beso en San Valentín entre Alex y Stella que confirmaba que se habían dado una segunda oportunidad.

Aunque Alex Gruszynski ha participado en varias películas y series, se dedica al sector inmobiliario tras cursar estudios de Administración de Empresas en Carolina del Norte. Actualmente es CEO de la empresa It’s Nova.

La gran noticia llegó hace un año cuando anunciaron su compromiso por redes sociales mostrando un anillo: “Puedo salir con mi persona favorita sobre la faz de la tierra para siempre”, expresó Stella.

Tanto Antonio Banderas como Melanie Griffith se mostraban encantados con la celebración, incluso el actor malagueño confesaba que ver a su hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de su vida y bromeaba con que le tocaba ser el padre de la novia, en una entrevista en la revista Hola.

Sin embargo, faltaba despejar una gran incógnita: dónde se celebraría la gran boda. Y aunque se barajaban como opciones Los Ángeles o Málaga, la elección de los prometidos ha sorprendido a todos: la Ribera del Duero. "Es una manera de reconectar con sus raíces y de compartir su tierra con su futuro marido y con toda su familia", aseguraba el actor en la citada revista.

En concreto, se casarán en Abadía Retuerta Le Domaine, un lugar idílico con bodega, abadía, hotel de cinco estrellas y un spa. Es sin duda uno de los mejores hoteles de España y en un enclave único entre viñedos, en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero.

En plena milla de oro de la Ribera del Duero, Abadía Retuerta cuenta con una finca de 700 hectáreas junto al río Duero. La antigua abadía románica del siglo XII está reconvertida en un lugar exclusivo con más de 8000 m2 y 30 habitaciones de lujo.

Pero además los invitados a la boda disfrutarán de cocina de alto nivel en un refectorio del siglo XII. A los mandos de los fogones el chef Marc Segarra, cuya propuesta gastronómica ha conseguido para Refectorio una estrella Michelin desde 2014 y dos soles Repsol.

Y cómo no, la bodega donde comenzó todo con 180 hectáreas de viñedos que ha sido reconocida con su propia Denominación de Origen Protegida desde 2022.

Este rincón de la provincia de Valladolid se convertirá próximamente en el escenario de lujo de una de las bodas del año, que además atraerá a este templo del vino en plena Ribera del Duero a cientos de invitados de todas las partes del mundo.