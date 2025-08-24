Aprovecha las visitas a sus abuelas para robarles la tarjeta de crédito, una caja fuerte y darse a la fuga

La Policía Nacional ha detenido el pasado 22 de agosto a un joven en Valladolid como presunto autor de un delito de hurto y otro de estafa, cuyas víctimas son sus dos abuelas.

La primera de las denuncias fue presentada por una de las abuelas, quien relató que el pasado 13 de agosto descubrió un cargo de 500 euros en su cuenta bancaria. La extracción se había realizado con su tarjeta, que echaba en falta, y coincidió con una visita de su nieto a su domicilio.

Días después, el 17 de agosto, el joven visitó a su otra abuela. En un descuido de la mujer, aprovechó para robarle una pequeña caja fuerte metálica y huir a la carrera. La víctima, al denunciar los hechos, describió a su nieto como "un joven problemático que siempre miente y está robando a conocidos y familiares".

Tras recibir las denuncias, los agentes iniciaron la búsqueda del sospechoso, que no tiene domicilio fijo. La detención se llevó a cabo en la calle Paseo del Cauce, donde una patrulla lo identificó y lo arrestó. El joven fue trasladado a dependencias policiales, donde prestó declaración, y posteriormente fue puesto en libertad.