Las nuevas casetas de la Feria de Día de Valladolid ya se dejan ver: estas son todas las novedades y ubicaciones

Una de las primeras casetas de la Feria de Día de Valladolid instaladas en la Plaza Santa Ana

Valladolid comienza a engalanarse para sus Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2025. El próximo 5 de septiembre, la ciudad del Pisuerga arrancará sus icónicos festejos y la proximidad de la fecha ya comienza a notarse en las calles.

Tanto es así que desde esta semana ya han empezado a verse las señales de una de sus actividades más icónicas, la Feria de Día. Las primeras casetas, que serán punto de encuentro de miles de personas durante 10 días, ya han comenzado a instalarse en distintos puntos de Valladolid.

En la Plaza de Santa Ana ya se pueden ver un par de ellas. O en la Acera de Recoletos. En el entorno de San Benito empezarán en breve después de que este miércoles hayan finalizado de colocar la instalación eléctrica para las casetas.

Cabe recordar que este año las casetas de la Feria de Día contarán con una nueva imagen que busca "homogeneidad, accesibilidad y calidad". Una mejora estética pero que también trae consigo un salto cualitativo en términos de accesibilidad y servicios.

La nueva caseta será obligatoria para todos los establecimientos hosteleros que deseen participar, a excepción de los negocios que tenga estructuras en propiedad, aunque han de adaptar su aspecto al modelo oficial. El tamaño de los vasos de todas ellas será el mismo, con el objetivo de dar respuesta a una de las quejas que más se escuchaban en ediciones anteriores.

El precio máximo de la oferta de bebida más pincho se mantendrá en los 3,5 euros en las 90 casetas que se desplegarán por toda la ciudad, 18 más que el año pasado. Otra de las novedades para este 25 aniversario es que regresará la emblemática zona de Santa Cruz, donde se ubicarán cuatro de las casetas.

La Plaza Martí y Monsó, la Acera de Recoletos, el lateral de San Benito, la Plaza de Fuente Dorada y calle Ferrari, la Plaza de la Universidad, la calle Cardenal Cos, Cadenas de San Gregorio, Solanilla, Portugalete, Paseo de Zorrilla o Santa Ana serán algunas de las zonas en las que disfrutar de la gastronomía vallisoletana, además de varios locales que incorporarán sus casetas en las terrazas de sus propios establecimientos.