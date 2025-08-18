Un proyecto pionero para luchar contra la violencia de género en mujeres con discapacidad: "El 65% la sufre"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la presentación del proyecto Disca-VioGen, elaborado por Aspaym Castilla y León. Leticia Pérez / ICAL

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado este lunes, 18 de agosto, Disca-Viogen, un proyecto pionero en España promovido por Aspaym CyL y financiado por el Ministerio de Igualdad, que aborda la violencia de género hacia mujeres con discapacidad desde un enfoque “integral, accesible y adaptado a sus realidades”.

La iniciativa, concebida como una herramienta para personas de todo el país, ofrece información y recursos totalmente accesibles, destinados a prevenir, detectar y actuar ante este tipo de violencia en estas mujeres y especialmente en las que viven en el mundo rural.

Lo hace a través de www.discaviogen.es. Una página web accesible que reúne información adaptada sobre violencia de género, derechos, recursos disponibles y estrategias de autoprotección.

Esta se presenta mediante contenidos de lectura fácil, vídeos subtitulados y en lengua de signos, documentos descargables, un mapa interactivo de recursos más cercanos por comunidades y provincias, un apartado de videopodcast y hasta un botón de “salida rápida” para situaciones de riesgo.

Utiliza un lenguaje sencillo, colores corporativos que garantizan la accesibilidad, vídeos con subtítulos y material descargable para poder utilizarlo sin necesidad de conexión a Internet.

Del mismo modo, el proyecto cuenta con un canal de YouTube que corre bajo el nombre @discaviogen y un perfil de Instagram con el mismo nombre, que, según han explicado desde Aspaym, busca llegar, con publicaciones diarias, campañas audiovisuales y materiales de sensibilización a los más jóvenes.

Este se completa con una serie de eventos de presentación del proyecto en diferentes localidades de España, especialmente dirigidos a técnicos y profesionales que traten con mujeres con discapacidad para que así puedan conocer de primera mano todos los recursos disponibles para que puedan beneficiarse de Disca-VioGen el mayor número de mujeres posibles.

Tal y como ha destacado Verónica Arias, responsable del departamento de Mujer de Aspaym Castilla y León, el proyecto nace de la necesidad de “dar una respuesta y conseguir luchar” contra la violencia de género y en especial contra las mujeres con discapacidad, principalmente en el mundo rural, “los lugares donde predomina la falta de información, recursos y red de apoyo por tratarse de zonas más aisladas”, ha apuntado.

Por su parte, Ángel de Propios, presidente de Aspaym, más allá de destacar la buena acogida que está teniendo la iniciativa, ha señalado que Disca-VioGen “es un paso más en el trabajo que venimos desarrollando en Aspaym”.

Por su parte, la ministra ha reafirmado los brillantes resultados de un proyecto que, según ha revelado, tendrá continuidad en 2026 y que también refleja el compromiso del Gobierno de España con la lucha contra la violencia de género como algo "prioritario".

Así, ha puesto en valor que este proyecto reúne tres elementos "importantísimos" como lo son la concienciación, visibilización y el apoyo de esta problemática social. De este modo, se ha referido al podcast que permite a las mujeres con discapacidad que han sido violentadas "hablar, explicarse y expresar sus sentimientos y necesidades", así como al perfil de Instagram que, según ha comentado, "va a permitir una mayor concienciación y visibilización de este problema que sufren tantas mujeres".

"Es una plataforma ambiciosa destinada a las mujeres de toda España con discapacidad que sufren violencia de género. Y es que, estamos hablando de que el 65% de las mujeres con discapacidad han sufrido en algún momento algún tipo de violencia de género", ha apuntado.

Una lucha en la que "todos estamos implicados y que, desde luego, necesita instrumentos y recursos específicos, especializados y adaptados a las necesidades", ha concluido la ministra.