La expedición Bitácora aterriza en Vallsur con una gran yincana de juegos de innovación y estrategia
La actividad pondrá a prueba los conocimientos y habilidades de los participantes a través de más de 100 juegos de mesa culturales y educativos, creados con materiales reciclados.
Otras noticias relacionadas: Vallsur se convierte en un parque jurásico con un Tiranosaurio Rex gigante
Vallsur calienta motores para una jornada muy especial que garantiza el disfrute y la más absoluta diversión.
El próximo sábado, 23 de agosto, el centro comercial acogerá la Expedición Bitácora, una original yincana de juegos de innovación y estrategia para niños y jóvenes mayores de 12 años.
A partir de las 17:00 horas y con un segundo turno a las 19:00, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única con más de 100 juegos de mesa creados con materiales reciclados, que combinan dinámicas de grupo, estrategias, enigmas y retos culturales.
¿El objetivo? Conseguir un documento simbólico bautizado como ‘la patente de corso’ con el que los participantes podrán acceder a importantes premios y sorteos.
Según explican desde Vallsur, la propuesta servirá para poner a prueba los conocimientos, el ingenio y las habilidades de los participantes a través de cuatro grandes desafíos que podrán disputarse en equipo o de forma individual, integrándose en un grupo con otros participantes.
Cada uno de los juegos está diseñado para fomentar el aprendizaje, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el desarrollo de valores sociales.
Además, todos los juegos tienen un marcado carácter educativo y cultural, abordando temáticas relacionadas con la historia, la geografía y el patrimonio, todo en un formato innovador, divertido y adaptado a las inquietudes del público joven.
Para poder participar en esta actividad, es necesario inscribirse en la aplicación de Vallsur, pues las plazas son limitadas.