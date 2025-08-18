La Expedición Bitácora aterriza en Vallsur con una gran yincana de juegos de innovación y estrategia Vallsur

Vallsur calienta motores para una jornada muy especial que garantiza el disfrute y la más absoluta diversión.

El próximo sábado, 23 de agosto, el centro comercial acogerá la Expedición Bitácora, una original yincana de juegos de innovación y estrategia para niños y jóvenes mayores de 12 años.

A partir de las 17:00 horas y con un segundo turno a las 19:00, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única con más de 100 juegos de mesa creados con materiales reciclados, que combinan dinámicas de grupo, estrategias, enigmas y retos culturales.

¿El objetivo? Conseguir un documento simbólico bautizado como ‘la patente de corso’ con el que los participantes podrán acceder a importantes premios y sorteos.

Según explican desde Vallsur, la propuesta servirá para poner a prueba los conocimientos, el ingenio y las habilidades de los participantes a través de cuatro grandes desafíos que podrán disputarse en equipo o de forma individual, integrándose en un grupo con otros participantes.

Cada uno de los juegos está diseñado para fomentar el aprendizaje, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el desarrollo de valores sociales.

Además, todos los juegos tienen un marcado carácter educativo y cultural, abordando temáticas relacionadas con la historia, la geografía y el patrimonio, todo en un formato innovador, divertido y adaptado a las inquietudes del público joven.

Para poder participar en esta actividad, es necesario inscribirse en la aplicación de Vallsur, pues las plazas son limitadas.