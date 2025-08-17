Un fallecido en un choque entre una moto y un tractor en una carretera de Valladolid

Un motorista ha fallecido este mediodía en la provincia de Valladolid tras un accidente entre la moto que conducía y un tractor.

El suceso, según ha informado el 112, ha tenido lugar en la VP 5804 sentido Villamarciel, en Velliza (Valladolid). Recibían una llamada alertando del accidente a las 12:12 horas.

Informaban que se había producido en el cruce de Pedroso de la Abadesa y era un accidente entre un tractor y una moto. El motorista ha resultado fallecido a consecuencia del choque.