200 años sin ‘El Empecinado’: la Ribera del Duero recuerda al héroe castellano de la Guerra de la Independencia

El próximo martes, 19 de agosto, diversas localidades de la Ribera del Duero recordarán a Juan Martín Díez, conocido como El Empecinado, en el bicentenario de su ejecución.

La conmemoración forma parte de la programación especial organizada por el Círculo Cultural para honrar la memoria de este héroe de la Guerra de la Independencia.

A las 13:00 horas, coincidiendo con el momento exacto en que fue ajusticiado en Roa el 19 de agosto de 1825, repicarán las campanas en su recuerdo en varios municipios, entre ellos Roa, Castrillo de Duero, Peñafiel, Pedrosa de Duero, Valcabado de Roa, Boada, Guzmán, Villaescusa y Sotillo de la Ribera.

El gesto busca no solo rendir tributo a la figura del militar, sino también poner en valor el toque de campanas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y reivindicar la importancia del patrimonio histórico de la región.

La jornada comenzará a las 11:30 de la mañana con una ofrenda floral en el mausoleo donde reposan los restos del general, en Burgos, organizada por la delegación provincial del Círculo. Por la tarde, a las 20:00 horas, Valladolid acogerá un acto de homenaje frente a la casa donde vivió Juan Martín, situada en la calle Empecinado número 9.

Juan Martín Díez (Castrillo de Duero, 1775 – Roa, 1825) se destacó como uno de los grandes jefes guerrilleros que hostigaron con éxito al ejército napoleónico durante la Guerra de la Independencia española.

Su vida y hazañas inspiraron a Benito Pérez Galdós en su novela Juan Martín el Empecinado y fueron inmortalizadas por Francisco de Goya en un célebre retrato.