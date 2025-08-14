Vuelca un camión que transportaba azúcar en una carretera de Valladolid: un hombre trasladado al hospital

El camión y los Bomberos de la Diputación de Valladolid Bomberos Diputación de Valladolid

Un hombre de 40 años ha resultado herido tras volcar un camión en el punto kilométrico 10 de la VA-931, a la altura de Cabezón de Valderaduey.

El camión volcado Bomberos Diputación de Valladolid

La sala de operaciones 112 de Castilla y León ha recibido un aviso a las 07:31 horas alertando del suceso y de que el camión, que transportaba azúcar, estaba volcado en el margen de la vía.

En el lugar, el personal sanitario atiende al herido que, posteriormente, ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega. También han acudido los Bomberos de la Diputación de Valladolid.