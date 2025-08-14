El camión y los Bomberos de la Diputación de Valladolid

El camión y los Bomberos de la Diputación de Valladolid Bomberos Diputación de Valladolid

Valladolid

Vuelca un camión que transportaba azúcar en una carretera de Valladolid: un hombre trasladado al hospital

El accidente ha tenido lugar en la VA-931, a la altura de Cabezón de Valderaduey.

Más noticias: Detenidos dos vecinos de Cabezón por el robo de material agrícola que luego vendían en chatarrerías

Publicada

Un hombre de 40 años ha resultado herido tras volcar un camión en el punto kilométrico 10 de la VA-931, a la altura de Cabezón de Valderaduey.

El camión volcado

El camión volcado Bomberos Diputación de Valladolid

La sala de operaciones 112 de Castilla y León ha recibido un aviso a las 07:31 horas alertando del suceso y de que el camión, que transportaba azúcar, estaba volcado en el margen de la vía.

Ambulancia de Sacyl

En el lugar, el personal sanitario atiende al herido que, posteriormente, ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega. También han acudido los Bomberos de la Diputación de Valladolid. 