Hallan a un hombre muerto en la carretera de San Román de Hornija: podría ser un atropello

Un hombre, de unos 50 años, ha aparecido muerto esta madrugada en la carretera VP-7000, cerca de San Román de Hornija.

A las 05:57 horas de este jueves, el centro de emergencias recibió una llamada alertando de la presencia de un varón, de unos 50 años, inconsciente y posiblemente fallecido en el punto kilométrico 1 de la carretera VP-7000, en la salida de San Román de Hornija en dirección a Toro.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Valladolid y personal sanitario de Sacyl, que movilizó un equipo médico de Tordesillas y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez en el lugar, el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias de la muerte y no descarta que se trate de un atropello.