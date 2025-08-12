Valladolid convoca 26 nuevas plazas de bomberos y policía municipal para "reforzar la seguridad y el bienestar"

Los Bomberos de Valladolid en una imagen de archivo Bomberos Ayuntamiento de Valladolid

Este martes, 12 de agosto, el Ayuntamiento de Valladolid ha convocado 26 nuevas plazas de bomberos y policía municipal que busca reforzar las plantillas de ambos cuerpos.

Del total, 13 son para agente de policía, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2025 y estas se distribuyen de la siguiente manera: nueve plazas de turno libre, tres de movilidad y una de tropa y marinería.

En cuanto a las 13 plazas restantes, de bombero, cinco de ellas son de la Oferta de Empleo Público de 2023 y las otras ocho de la de 2024.

Tal y como han dado a conocer desde el Consistorio, las solicitudes al proceso selectivo para cubrir dichas plazas dentro del Ayuntamiento de Valladolid pueden presentarse desde este mismo martes, cumpliendo así las previsiones del calendario de empleo público del segundo semestre.

Así, los interesados podrán darse de alta en el proceso a través de la sede electrónica del Consistorio.

Las bases de ambas convocatorias ya fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 4 y 5 de agosto, respectivamente. En ellas se pueden consultar los requisitos, las pruebas y los criterios de selección.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, ha destacado que estas incorporaciones “son un paso clave en la planificación de recursos humanos del Ayuntamiento, reforzando servicios esenciales para la seguridad y el bienestar de la ciudadanía”.

Del mismo modo, ha explicado que el objetivo es doble: “por un lado, garantizar la cobertura de plazas muy importantes dentro de una administración local, como son los cuerpos de bomberos y de policía municipal, y, por otro, avanzar en el relevo generacional que permitirá un rejuvenecimiento progresivo de estas plantillas”.

Con todo ello, Blanco ha afirmado que "la publicación de estas convocatorias también refuerza la estabilidad laboral, asegurando una prestación eficaz de los servicios municipales".