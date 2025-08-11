La nueva residencia juvenil de Valladolid abrirá sus puertas en septiembre: 31 plazas desde 335 euros

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha visitado esta mañana las instalaciones de la nueva residencia juvenil que se ha habilitado en una zona en desuso del Centro Residencial Doctor Villacián.

La nueva instalación abrirá sus puertas el próximo 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar, y dispondrá de 31 plazas a través de las cuales se facilitará el acceso a la educación y formación de jóvenes de municipios de menos de 20.000 habitantes.

Se hará en un nuevo espacio dotado de 1.263 metros cuadrados distribuidos en 27 habitaciones individuales y dos dobles, sumando un total de 31 plazas, todas ellas con ducha y lavabo en la habitación, y aseos comunes en el exterior.

Además, se ha acondicionado una habitación adaptada y zonas comunes que incluyen biblioteca, sala de estudio, comedor, sala lúdica, cocina, despensa y una sala de lavandería autoservicio.

Según destacan desde la institución provincial, la puesta en marcha de este nuevo centro ha supuesto una inversión superior a 300.000 euros, de los cuales 218.526 euros se han destinado a obras de acondicionamiento y 84.449 euros a mobiliario.

El servicio incluye alojamiento y manutención completa (desayuno, comida y cena) por un precio mensual de 390 euros para habitaciones individuales, 335 euros para dobles, y 312 euros para la figura del "colaborador", que participará activamente en la planificación de actividades intergeneracionales.

Además, cabe destacar que la Diputación ha ampliado el plazo de solicitud de ingreso hasta el 25 de abril de 2026, para permitir que los jóvenes puedan acceder en cualquier momento del curso si cumplen los requisitos.

Durante su visita, el presidente ha explicado que esta residencia refleja “uno de los compromisos que incluimos en el presupuesto de este año”.

Asimismo, ha valorado la apuesta por el diseño intergeneracional del centro, ya que, aunque la residencia cuenta con un acceso y funcionamiento completamente autónomo, se fomentará la interacción con los residentes mayores del propio Doctor Villacián.

“Queremos que esta convivencia sea una oportunidad para compartir experiencias y valores entre generaciones”, ha señalado.

Durante el recorrido, Conrado Íscar ha estado acompañado por el diputado delegado de servicio, Alfonso Romo; la directora del centro, Marta Pérez; y el arquitecto, Roberto Capdevila, quienes le han guiado por las distintas dependencias que conforman este nuevo recurso residencial.