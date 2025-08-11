Localizan en un banco de Las Delicias a una niña de cuatro años que se había escapado de casa

Furgón de la Policía Nacional en el barrio de Las Delicias

A las 00:30 horas del 11 de agosto, una dotación de la Policía Nacional fue comisionada para acudir al barrio de las Delicias donde se había alertado de la presencia de una niña pequeña extraviada.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con un ciudadano que, mientras paseaba con su familia, observó a la menor sola y sentada en un banco. Tras intentar sin éxito obtener información sobre su situación, procedió a llamar a los agentes.

Estos intentaron dialogar con la menor, sin obtener datos relevantes, por lo que fue trasladada a la Comisaría Provincial de Valladolid. Allí, la pequeña manifestó que había abandonado el domicilio tras una reprimenda de su madre y que tenía intención de ir a casa de su abuela.

Durante la intervención, no observaron lesiones ni signos de descuido en la menor, quien estaba en buen estado de higiene. Las gestiones realizadas permitieron identificar el centro de la menor.

Con esta información, lograron ir al colegio y que señalara un portal con su domicilio. Al llegar, esta se dirigió hasta el piso donde reside y la puerta estaba abierta. Los agentes, tras llamar, llegaron a la habitación donde estaban sus padres durmiendo.

Ambos progenitores manifestaron no haber tenido ningún problema con la menor y explicaron que, tras celebrar un cumpleaños, se fueron a descansar y olvidaron cerrar la puerta con llave.

Durante la intervención, los agentes observaron a la menor abrazando a sus padres. Por tanto, procedieron a dejarla bajo el cuidado de sus progenitores.